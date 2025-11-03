fechar
Champions League | Notícia

Slavia Praga x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Slavia Praga busca a primeira vitória na Champions, enquanto os Gunners, 100% na fase de grupos, quer encaminhar a classificação às oitavas.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/11/2025 às 12:42
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal - Instagram/Arsenal

O Slavia Praga recebe o Arsenal nesta terça-feira (04), na Eden Arena, na capital da Tchéquia, pela quarta rodada da Fase de Liga da UEFA Champions League. O confronto entre as duas equipes será iniciado a partir das 14h45 (de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Slavia Praga ocupa a 28ª posição na Liga, com apenas dois pontos, e busca a primeira vitória na fase de grupos da Champions para sonhar com os playoffs.

Apesar da campanha ruim na competição europeia, a equipe de Jindich Trpiovský perdeu apenas um jogo na temporada, contra a Inter de Milão.

O Arsenal vive grande fase na temporada, liderando o Campeonato Inglês e ocupando o quarto lugar na fase de grupos da Champions.

Com 100% de aproveitamento na competição europeia, o time de Mikel Arteta quer um triunfo fora de casa para se aproximar da classificação direta às oitavas de final.

Onde assistir ao vivo?

Transmissão ao vivo e exclusiva da TNT ( canal fechado) e da HBO Max (streaming).

Ficha de jogo

  • Confronto: Slavia Praga x Arsenal
  • Data: terça-feira, 4 de novembro de 2025
  • Horário: 14h45 (horário de Brasília)
  • Local: Eden Arena, Praga, Tchéquia
  • Competição: UEFA Champions League – 4ª rodada da Fase de Grupos
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming)

Prováveis escalações

Slavia Praga

Markovic; Zima, Chaloupek, Vlceck; Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji; Provod; Chory, Chytil.

Arsenal

Raya; White, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard.

