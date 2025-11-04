Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Liverpool tenta reagir na temporada mesmo pressionado. Real Madrid vive grande fase com Xabi Alonso e Mbappé brilhando na Champions.

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da Champions League. O jogo será disputado no Anfield Road, em Liverpool.

Como chegam as equipes?

O Liverpool tenta recuperar a confiança na temporada. Apesar da vitória sobre o Aston Villa e de ter vencido dois dos três jogos na Champions, o time ainda chega pressionado pelos resultados irregulares na Inglaterra.

Já o Real Madrid vive excelente fase com Xabi Alonso, mantendo 100% na Liga dos Campeões e liderando LaLiga. Mbappé é o grande destaque da equipe, com 18 gols na temporada e divisão da artilharia da Champions com Harry Kane.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Liverpool x Real Madrid será exibida ao vivo na TV e também pela internet. Quem quiser assistir na televisão poderá acompanhar o jogo na SBT (TV aberta) ou no TNT Sports (TV fechada). Já no streaming, a transmissão estará disponível para assinantes da HBO Max.

Como assistir online e grátis

Para quem quer assistir de graça e de forma legal, o confronto também será transmitido ao vivo no +SBT, plataforma oficial de streaming do SBT.

Passo a passo para assistir no +SBT:

Acesse o site https://mais.sbt.com.br ou baixe o aplicativo +SBT no celular ou Smart TV. Vá até a aba Ao Vivo. Clique na transmissão do SBT no horário da partida. Assista gratuitamente, sem custo e sem necessidade de assinatura.

Ficha de jogo

Data: 04/11/2025

04/11/2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Anfield Road, Liverpool

Anfield Road, Liverpool Onde assistir: SBT, TNT Sports e HBO Max

Prováveis escalações

Liverpool

Marmardashvili, Bradley, Konaté, van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Florian Wirtz e Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitiké e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Real Madrid

Courtois, Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Vini Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.