Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis
Liverpool tenta reagir na temporada mesmo pressionado. Real Madrid vive grande fase com Xabi Alonso e Mbappé brilhando na Champions.
Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da Champions League. O jogo será disputado no Anfield Road, em Liverpool.
Como chegam as equipes?
O Liverpool tenta recuperar a confiança na temporada. Apesar da vitória sobre o Aston Villa e de ter vencido dois dos três jogos na Champions, o time ainda chega pressionado pelos resultados irregulares na Inglaterra.
Já o Real Madrid vive excelente fase com Xabi Alonso, mantendo 100% na Liga dos Campeões e liderando LaLiga. Mbappé é o grande destaque da equipe, com 18 gols na temporada e divisão da artilharia da Champions com Harry Kane.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Liverpool x Real Madrid será exibida ao vivo na TV e também pela internet. Quem quiser assistir na televisão poderá acompanhar o jogo na SBT (TV aberta) ou no TNT Sports (TV fechada). Já no streaming, a transmissão estará disponível para assinantes da HBO Max.
Como assistir online e grátis
Para quem quer assistir de graça e de forma legal, o confronto também será transmitido ao vivo no +SBT, plataforma oficial de streaming do SBT.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Passo a passo para assistir no +SBT:
- Acesse o site https://mais.sbt.com.br ou baixe o aplicativo +SBT no celular ou Smart TV.
- Vá até a aba Ao Vivo.
- Clique na transmissão do SBT no horário da partida.
- Assista gratuitamente, sem custo e sem necessidade de assinatura.
Ficha de jogo
- Data: 04/11/2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Anfield Road, Liverpool
- Onde assistir: SBT, TNT Sports e HBO Max
Prováveis escalações
Liverpool
Marmardashvili, Bradley, Konaté, van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Florian Wirtz e Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitiké e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.
Real Madrid
Courtois, Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Vini Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.