Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, orário e escalações
A equipe do Vozão vem de vitória e segue sonhando com pré-Libertadores. Fortaleza briga para sair do Z-4 e mostra sinais de reação na reta final.
Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
Como chegam as equipes?
O Ceará vem embalado após vencer o Fluminense por 2 a 0 e ocupa a 12ª posição, com 38 pontos, ainda sonhando com vaga na pré-Libertadores.
Do outro lado, o Fortaleza luta para sair do Z-4. O Leão está em 18º, com 28 pontos e um jogo a menos, mas mostra sinais de reação após bater o Flamengo e empatar com o Santos.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view.
Ficha de jogo
- Jogo: Ceará x Fortaleza
- Data: Quinta-feira, 6 de novembro
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão
- Rodada: 32ª rodada do Brasileirão 2025
- Transmissão ao vivo: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.
Fortaleza
Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.