Onde assistir | Notícia

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, orário e escalações

A equipe do Vozão vem de vitória e segue sonhando com pré-Libertadores. Fortaleza briga para sair do Z-4 e mostra sinais de reação na reta final.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/11/2025 às 14:21
Jogadores do Ceará celebrando em jogo no Estádio Presidente Vagas
Jogadores do Ceará celebrando em jogo no Estádio Presidente Vagas - Gabriel Silva/Ceará

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes?

O Ceará vem embalado após vencer o Fluminense por 2 a 0 e ocupa a 12ª posição, com 38 pontos, ainda sonhando com vaga na pré-Libertadores.

Do outro lado, o Fortaleza luta para sair do Z-4. O Leão está em 18º, com 28 pontos e um jogo a menos, mas mostra sinais de reação após bater o Flamengo e empatar com o Santos.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view.

Ficha de jogo

  • Jogo: Ceará x Fortaleza
  • Data: Quinta-feira, 6 de novembro
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão
  • Rodada: 32ª rodada do Brasileirão 2025
  • Transmissão ao vivo: Premiere 

Prováveis escalações

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Fortaleza

Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

