fechar
Onde assistir | Notícia

Qarabag x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Qarabag vive boa fase e busca surpreender no grupo, enquanto o Chelsea tenta manter a recuperação mesmo com desfalques importantes.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/11/2025 às 16:32
O brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea
O brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea - Instagram/Chelsea

Qarabag e Chelsea se enfrentam, nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), pela 4ª rodada. O duelo será no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku, Azerbaijão.

Como chegam as equipes?

O Qarabag chega confiante após surpreender na Champions, principalmente pela vitória por 4 a 3 sobre o Benfica fora de casa.

A equipe de Qurban Qurbanov tem elenco completo e busca se firmar como sensação do grupo, tentando entrar na zona de classificação.

Já o Chelsea vive momento de recuperação na temporada, vindo de vitória na Premier League e bons resultados recentes na competição continental.

No entanto, os Blues ainda sofrem com muitas ausências por lesão. Mesmo assim, jogadores como Andrey Santos, Estêvão e João Pedro ganham cada vez mais espaço na equipe.

Onde assistir ao vivo?

O confronto contará com transmissão ao vivo do canal fechado da TNT e do streaming do HBO MAX.

Ficha de jogo 

  • Data-Hora: quarta-feira, 05/11/2025, às 14h45 (de Brasília).
  • Fase: 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26
  • Local: Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku (AZE)
  • Onde assistir ao vivo: TNT e HBO MAX

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

QARABAG

Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovi; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran. Técnico: Qurban Qurbanov

CHELSEA

Robert Sánchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Enzo Fernández, Caicedo; Estêvão, Gittens; Marc Guiu. Técnico: Enzo Maresca

Arbitragem

  • Árbitro: Sebastian Gishamer (AUS)
  • Assistentes: Roland Riedel (AUS) e Santino Schreiner (AUS)
  • VAR: Manuel Schuettengruber (AUS)

Leia também

Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis
Liga dos Campeões

Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis
Fluminense x Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei: horário e onde assistir
Superliga

Fluminense x Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei: horário e onde assistir

Compartilhe

Tags