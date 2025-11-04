Qarabag x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Qarabag vive boa fase e busca surpreender no grupo, enquanto o Chelsea tenta manter a recuperação mesmo com desfalques importantes.

Qarabag e Chelsea se enfrentam, nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), pela 4ª rodada. O duelo será no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku, Azerbaijão.

Como chegam as equipes?

O Qarabag chega confiante após surpreender na Champions, principalmente pela vitória por 4 a 3 sobre o Benfica fora de casa.

A equipe de Qurban Qurbanov tem elenco completo e busca se firmar como sensação do grupo, tentando entrar na zona de classificação.

Já o Chelsea vive momento de recuperação na temporada, vindo de vitória na Premier League e bons resultados recentes na competição continental.

No entanto, os Blues ainda sofrem com muitas ausências por lesão. Mesmo assim, jogadores como Andrey Santos, Estêvão e João Pedro ganham cada vez mais espaço na equipe.

Onde assistir ao vivo?

O confronto contará com transmissão ao vivo do canal fechado da TNT e do streaming do HBO MAX.

Ficha de jogo

Data-Hora: quarta-feira, 05/11/2025, às 14h45 (de Brasília).

quarta-feira, 05/11/2025, às 14h45 (de Brasília). Fase: 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26

4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 Local: Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku (AZE)

Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku (AZE) Onde assistir ao vivo: TNT e HBO MAX

Prováveis escalações

QARABAG

Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovi; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran. Técnico: Qurban Qurbanov

CHELSEA

Robert Sánchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Enzo Fernández, Caicedo; Estêvão, Gittens; Marc Guiu. Técnico: Enzo Maresca

Arbitragem