Qarabag x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Qarabag vive boa fase e busca surpreender no grupo, enquanto o Chelsea tenta manter a recuperação mesmo com desfalques importantes.
Qarabag e Chelsea se enfrentam, nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), pela 4ª rodada. O duelo será no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku, Azerbaijão.
Como chegam as equipes?
O Qarabag chega confiante após surpreender na Champions, principalmente pela vitória por 4 a 3 sobre o Benfica fora de casa.
A equipe de Qurban Qurbanov tem elenco completo e busca se firmar como sensação do grupo, tentando entrar na zona de classificação.
Já o Chelsea vive momento de recuperação na temporada, vindo de vitória na Premier League e bons resultados recentes na competição continental.
No entanto, os Blues ainda sofrem com muitas ausências por lesão. Mesmo assim, jogadores como Andrey Santos, Estêvão e João Pedro ganham cada vez mais espaço na equipe.
Onde assistir ao vivo?
O confronto contará com transmissão ao vivo do canal fechado da TNT e do streaming do HBO MAX.
Ficha de jogo
- Data-Hora: quarta-feira, 05/11/2025, às 14h45 (de Brasília).
- Fase: 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26
- Local: Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku (AZE)
- Onde assistir ao vivo: TNT e HBO MAX
Prováveis escalações
QARABAG
Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovi; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran. Técnico: Qurban Qurbanov
CHELSEA
Robert Sánchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Enzo Fernández, Caicedo; Estêvão, Gittens; Marc Guiu. Técnico: Enzo Maresca
Arbitragem
- Árbitro: Sebastian Gishamer (AUS)
- Assistentes: Roland Riedel (AUS) e Santino Schreiner (AUS)
- VAR: Manuel Schuettengruber (AUS)