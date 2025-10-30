Quem são Bruna Unzueta e Gabi Guimarães, do vôlei, novo casal que assumiu namoro
Nesta quarta-feira (29), Bruna Unzueta e Gabriela Guimarães oficializaram o romance que vinha sendo comentado nas redes sociais. O casal afirmou à Quem que está “vivendo esse momento de forma leve e natural”, depois de manter a relação discreta por algum tempo. Para elas, agora era o momento certo de tornar público o namoro e celebrar a união.
Bruna Unzueta, de 32 anos, conhecida como “Boo”, ganhou destaque como influenciadora e apresentadora do PodDelas, ao lado de Tata Estaniecki. Em junho de 2024, ela deixou o projeto para focar em novos caminhos. No âmbito pessoal, Bruna encerrou em agosto um casamento de sete anos com Felipe Balaban: “Depois de 7 anos juntos, eu e o Felipe decidimos seguir caminhos diferentes. A vida é feita de ciclos, e este se encerrou de forma amigável.
Fernando Sampaio rebate "exposed" de Nizam em "A Fazenda 17": "E se eu fosse gay, não teria que assumir nada"
Gabriela Guimarães, de 31 anos e apelidada de “Gabi”, é ponteira da seleção brasileira de vôlei e acumula medalhas olímpicas e títulos mundiais. Além de brilhar nas quadras, a atleta compartilha detalhes da rotina e momentos pessoais com os seguidores nas redes sociais, mostrando um lado mais íntimo e descontraído de sua vida.
Com a confirmação, o casal se torna um dos relacionamentos mais comentados do momento, unindo o universo das redes sociais e do esporte de alto nível em uma relação acompanhada por fãs de todo o país.
