Onde assistir | Notícia

Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tottenham e Manchester United se enfrentam pela 11ª rodada da Premier League. Spurs vêm de goleada na Champions, United busca manter boa fase

Por João Victor Tavares Publicado em 06/11/2025 às 17:34
Matheus Cunha é o camisa 10 do Manchester United
Matheus Cunha é o camisa 10 do Manchester United - Instagram/Manchester United

Dois times do chamado 'big six' da Inglaterra se enfrentam neste sábado, 8 de novembro, pela 11ª rodada da Premier League 2025/26.

A partir das 9h30 (horário de Brasília), a bola rola para Tottenham x Manchester United. O duelo acontece na casa do time londrino.

Como chegam as equipes?

Tottenham

O Tottenham, sexto colocado na Premier League com 17 pontos, vem de derrota no clássico londrino contra o Chelsea por 1 a 0.

O time teve um desentendimento entre jogadores e o técnico Thomas Frank, mas se recuperou durante a semana com goleada por 4 a 0 sobre o Copenhagen pela Champions League.

Richarlison, convocado pela Seleção, perdeu um pênalti nos minutos finais.

Manchester United

O Manchester United soma quatro jogos sem perder na Premier League e ocupa a oitava posição, também com 17 pontos. Na última rodada, empatou em 2 a 2 com o Nottingham Forest, frustrando a sequência de vitórias.

Bryan Mbeumo foi eleito o jogador do mês de outubro, sendo destaque com três gols e uma assistência.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Tottenham e Manchester United, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês da temporada 25/26, terá transmissão ao vivo do Disney+ (serviço de streaming).

Ficha de jogo

  • Competição: Premier League 2025/26 – 11ª rodada
  • Data: Sábado, 8 de novembro de 2025
  • Horário: 9h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Tottenham, Londres
  • Confronto: Tottenham x Manchester United
  • Transmissão: Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Tottenham

Vicario; Spence, Danso, Van de Ven, Porro; Bentancur, João Palhinha; Simons, Sarr, Johnson; Kolo Muani.

Manchester United

Lammens; De Ligt, Shaw, Yoro; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Diallo; Matheus Cunha, Mbeumo; Sesko.

