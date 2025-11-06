Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tottenham e Manchester United se enfrentam pela 11ª rodada da Premier League. Spurs vêm de goleada na Champions, United busca manter boa fase
Dois times do chamado 'big six' da Inglaterra se enfrentam neste sábado, 8 de novembro, pela 11ª rodada da Premier League 2025/26.
A partir das 9h30 (horário de Brasília), a bola rola para Tottenham x Manchester United. O duelo acontece na casa do time londrino.
Como chegam as equipes?
Tottenham
O Tottenham, sexto colocado na Premier League com 17 pontos, vem de derrota no clássico londrino contra o Chelsea por 1 a 0.
O time teve um desentendimento entre jogadores e o técnico Thomas Frank, mas se recuperou durante a semana com goleada por 4 a 0 sobre o Copenhagen pela Champions League.
Richarlison, convocado pela Seleção, perdeu um pênalti nos minutos finais.
Manchester United
O Manchester United soma quatro jogos sem perder na Premier League e ocupa a oitava posição, também com 17 pontos. Na última rodada, empatou em 2 a 2 com o Nottingham Forest, frustrando a sequência de vitórias.
Bryan Mbeumo foi eleito o jogador do mês de outubro, sendo destaque com três gols e uma assistência.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Tottenham e Manchester United, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês da temporada 25/26, terá transmissão ao vivo do Disney+ (serviço de streaming).
Ficha de jogo
- Competição: Premier League 2025/26 – 11ª rodada
- Data: Sábado, 8 de novembro de 2025
- Horário: 9h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio do Tottenham, Londres
- Confronto: Tottenham x Manchester United
- Transmissão: Disney+ (streaming)
Prováveis escalações
Tottenham
Vicario; Spence, Danso, Van de Ven, Porro; Bentancur, João Palhinha; Simons, Sarr, Johnson; Kolo Muani.
Manchester United
Lammens; De Ligt, Shaw, Yoro; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Diallo; Matheus Cunha, Mbeumo; Sesko.