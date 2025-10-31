Classificação da Premier League 2025/26: veja a tabela atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Liverpool, atual campeão, chega como favorito para defender a Premier League após conquistar seu 20º título inglês na história.

A Premier League 2025/26 chegou à sua 10ª rodada, e a disputa pelo topo da tabela segue intensa. Até o momento, o Arsenal se destaca como líder da competição, somando 22 pontos, fruto de um início de temporada sólido e consistente.

A temporada teve início em 15 de agosto de 2025 e vai até 24 de maio de 2026, reunindo 20 equipes em busca do título mais cobiçado do futebol inglês.

O Liverpool é o atual campeão e chega como grande favorito para defender a coroa, depois de conquistar sua segunda Premier League, que também marcou o 20º título inglês da sua história.

Classificação atualizada da Premier League