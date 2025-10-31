Futebol | Notícia
Classificação da Premier League 2025/26: veja a tabela atualizada
A equipe do Liverpool, atual campeão, chega como favorito para defender a Premier League após conquistar seu 20º título inglês na história.
A Premier League 2025/26 chegou à sua 10ª rodada, e a disputa pelo topo da tabela segue intensa. Até o momento, o Arsenal se destaca como líder da competição, somando 22 pontos, fruto de um início de temporada sólido e consistente.
A temporada teve início em 15 de agosto de 2025 e vai até 24 de maio de 2026, reunindo 20 equipes em busca do título mais cobiçado do futebol inglês.
O Liverpool é o atual campeão e chega como grande favorito para defender a coroa, depois de conquistar sua segunda Premier League, que também marcou o 20º título inglês da sua história.
Classificação atualizada da Premier League
- Arsenal – 22 pontos
- Bournemouth – 18 pontos
- Tottenham – 17 pontos
- Sunderland – 17 pontos
- City – 16 pontos
- Manchester United – 16 pontos
- Liverpool – 15 pontos
- Aston Villa – 15 pontos
- Chelsea – 14 pontos
- Crystal Palace – 13 pontos
- Brentford – 13 pontos
- Newcastle – 12 pontos
- Brighton – 12 pontos
- Everton – 11 pontos
- Leeds – 11 pontos
- Burnley – 10 pontos
- Fulham – 8 pontos
- Nottingham Forest – 5 pontos
- West Ham – 4 pontos
- Wolves – 2 pontos