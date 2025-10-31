fechar
Futebol | Notícia

Classificação da Premier League 2025/26: veja a tabela atualizada

A equipe do Liverpool, atual campeão, chega como favorito para defender a Premier League após conquistar seu 20º título inglês na história.

Por João Victor Tavares Publicado em 31/10/2025 às 13:49
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal - Instagram/Arsenal

A Premier League 2025/26 chegou à sua 10ª rodada, e a disputa pelo topo da tabela segue intensa. Até o momento, o Arsenal se destaca como líder da competição, somando 22 pontos, fruto de um início de temporada sólido e consistente.

A temporada teve início em 15 de agosto de 2025 e vai até 24 de maio de 2026, reunindo 20 equipes em busca do título mais cobiçado do futebol inglês.

O Liverpool é o atual campeão e chega como grande favorito para defender a coroa, depois de conquistar sua segunda Premier League, que também marcou o 20º título inglês da sua história.

Classificação atualizada da Premier League

  1. Arsenal – 22 pontos
  2. Bournemouth – 18 pontos
  3. Tottenham – 17 pontos
  4. Sunderland – 17 pontos
  5. City – 16 pontos
  6. Manchester United – 16 pontos
  7. Liverpool – 15 pontos
  8. Aston Villa – 15 pontos
  9. Chelsea – 14 pontos
  10. Crystal Palace – 13 pontos
  11. Brentford – 13 pontos
  12. Newcastle – 12 pontos
  13. Brighton – 12 pontos
  14. Everton – 11 pontos
  15. Leeds – 11 pontos
  16. Burnley – 10 pontos
  17. Fulham – 8 pontos
  18. Nottingham Forest – 5 pontos
  19. West Ham – 4 pontos
  20. Wolves – 2 pontos

Leia também

Chelsea x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Premier League

Chelsea x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Premier League hoje (27/9): horários e onde assistir ao vivo
Premier League

Premier League hoje (27/9): horários e onde assistir ao vivo

Compartilhe

Tags