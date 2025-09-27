Premier League hoje (27/9): horários e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja os jogos da Premier League de sábado, 27 de setembro, com horários e canais/streaming no Brasil. Destaques para Crystal Palace x Liverpool

A Premier League tem mais uma rodada de agito neste fim de semana. Só neste sábado (27), serão sete jogos para o torcedor do futebol da Terra do Rei. Depois de cinco rodadas, o Liverpool lidera com 15 pontos e 100% de aproveitamento e é o time a ser batido.

Arsenal, Tottenham e Bournemouth vêm com 10, enquanto o Crystal Palace é outro invicto e recebe o líder.

Um pouco mais abaixo, o Manchester City tenta encostar no pelotão de cima, o Manchester United joga cedo fora de casa, e o Tottenham fecha o dia em Londres.

Onde assistir ao vivo aos jogos da Premier League hoje (27/9)

Confira onde assistir aos jogos deste sábado (27).

Brentford x Manchester United — 8h30 — ESPN e Disney+

Chelsea x Brighton — 11h — ESPN 4 e Disney+

Crystal Palace x Liverpool — 11h — Disney+

Leeds United x Bournemouth — 11h — Disney+

Manchester City x Burnley — 11h — Xsports e Disney+

Nottingham Forest x Sunderland — 13h30 — ESPN e Disney+

Tottenham x Wolves — 16h — ESPN e Disney+

Classificação da Premier League atualizada

Pos Time Pts J V E D GP GC SG 1 Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 +6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 10 8 +2 3 Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 +7 4 Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 +1 5 Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 +4 6 Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 +5 7 Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 +2 8 Fulham 8 5 2 2 1 6 6 0 9 Manchester City 7 5 2 1 2 9 5 +4 10 Everton 7 5 2 1 2 6 5 +1 11 Manchester United 7 5 2 1 2 6 8 -2 12 Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3 13 Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0 14 Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2 15 Nottingham Forest 5 5 1 2 2 5 9 -4 16 Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3 17 Brentford 4 5 1 1 3 6 10 -4 18 Aston Villa 3 5 0 3 2 5 9 -4 19 West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8 20 Wolves 0 5 0 0 5 3 12 -9

O que está em jogo