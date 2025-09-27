fechar
Premier League hoje (27/9): horários e onde assistir ao vivo

Veja os jogos da Premier League de sábado, 27 de setembro, com horários e canais/streaming no Brasil. Destaques para Crystal Palace x Liverpool

Por Thiago Wagner Publicado em 27/09/2025 às 6:00
Equipe do Liverpool na temporada 2024/25
Equipe do Liverpool na temporada 2024/25 - Liverpool FC/Divulgação

A Premier League tem mais uma rodada de agito neste fim de semana. Só neste sábado (27), serão sete jogos para o torcedor do futebol da Terra do Rei. Depois de cinco rodadas, o Liverpool lidera com 15 pontos e 100% de aproveitamento e é o time a ser batido.

Arsenal, Tottenham e Bournemouth vêm com 10, enquanto o Crystal Palace é outro invicto e recebe o líder.

Um pouco mais abaixo, o Manchester City tenta encostar no pelotão de cima, o Manchester United joga cedo fora de casa, e o Tottenham fecha o dia em Londres.

Onde assistir ao vivo aos jogos da Premier League hoje (27/9)

Confira onde assistir aos jogos deste sábado (27).

  • Brentford x Manchester United — 8h30 — ESPN e Disney+
  • Chelsea x Brighton — 11h — ESPN 4 e Disney+
  • Crystal Palace x Liverpool — 11h — Disney+
  • Leeds United x Bournemouth — 11h — Disney+
  • Manchester City x Burnley — 11h — Xsports e Disney+
  • Nottingham Forest x Sunderland — 13h30 — ESPN e Disney+
  • Tottenham x Wolves — 16h — ESPN e Disney+

Classificação da Premier League atualizada

Pos Time Pts J V E D GP GC SG
1 Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 +6
2 Arsenal 10 5 3 1 1 10 8 +2
3 Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 +7
4 Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 +1
5 Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 +4
6 Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 +5
7 Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 +2
8 Fulham 8 5 2 2 1 6 6 0
9 Manchester City 7 5 2 1 2 9 5 +4
10 Everton 7 5 2 1 2 6 5 +1
11 Manchester United 7 5 2 1 2 6 8 -2
12 Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3
13 Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0
14 Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2
15 Nottingham Forest 5 5 1 2 2 5 9 -4
16 Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3
17 Brentford 4 5 1 1 3 6 10 -4
18 Aston Villa 3 5 0 3 2 5 9 -4
19 West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8
20 Wolves 0 5 0 0 5 3 12 -9

O que está em jogo

  • Palace x Liverpool (11h): líder visita defesa menos vazada até aqui.
  • City x Burnley (11h): chance de somar três pontos e ganhar posições.
  • Chelsea x Brighton (11h): Blues buscam encostar no G4.
  • Brentford x United (8h30): teste fora de casa para o United.
  • Tottenham x Wolves (16h): Spurs tentam manter o saldo forte; Wolves precisam pontuar para sair do último lugar.

