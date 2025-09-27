Onde assistir | Notícia
Premier League hoje (27/9): horários e onde assistir ao vivo
Veja os jogos da Premier League de sábado, 27 de setembro, com horários e canais/streaming no Brasil. Destaques para Crystal Palace x Liverpool
A Premier League tem mais uma rodada de agito neste fim de semana. Só neste sábado (27), serão sete jogos para o torcedor do futebol da Terra do Rei. Depois de cinco rodadas, o Liverpool lidera com 15 pontos e 100% de aproveitamento e é o time a ser batido.
Arsenal, Tottenham e Bournemouth vêm com 10, enquanto o Crystal Palace é outro invicto e recebe o líder.
Um pouco mais abaixo, o Manchester City tenta encostar no pelotão de cima, o Manchester United joga cedo fora de casa, e o Tottenham fecha o dia em Londres.
Onde assistir ao vivo aos jogos da Premier League hoje (27/9)
Confira onde assistir aos jogos deste sábado (27).
- Brentford x Manchester United — 8h30 — ESPN e Disney+
- Chelsea x Brighton — 11h — ESPN 4 e Disney+
- Crystal Palace x Liverpool — 11h — Disney+
- Leeds United x Bournemouth — 11h — Disney+
- Manchester City x Burnley — 11h — Xsports e Disney+
- Nottingham Forest x Sunderland — 13h30 — ESPN e Disney+
- Tottenham x Wolves — 16h — ESPN e Disney+
Classificação da Premier League atualizada
|Pos
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1
|Liverpool
|15
|5
|5
|0
|0
|11
|5
|+6
|2
|Arsenal
|10
|5
|3
|1
|1
|10
|8
|+2
|3
|Tottenham
|10
|5
|3
|1
|1
|10
|3
|+7
|4
|Bournemouth
|10
|5
|3
|1
|1
|6
|5
|+1
|5
|Crystal Palace
|9
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|+4
|6
|Chelsea
|8
|5
|2
|2
|1
|10
|5
|+5
|7
|Sunderland
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
|Fulham
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|0
|9
|Manchester City
|7
|5
|2
|1
|2
|9
|5
|+4
|10
|Everton
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|11
|Manchester United
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|8
|-2
|12
|Leeds
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|7
|-3
|13
|Newcastle
|6
|5
|1
|3
|1
|3
|3
|0
|14
|Brighton
|5
|5
|1
|2
|2
|6
|8
|-2
|15
|Nottingham Forest
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|16
|Burnley
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|17
|Brentford
|4
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|18
|Aston Villa
|3
|5
|0
|3
|2
|5
|9
|-4
|19
|West Ham
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|13
|-8
|20
|Wolves
|0
|5
|0
|0
|5
|3
|12
|-9
O que está em jogo
- Palace x Liverpool (11h): líder visita defesa menos vazada até aqui.
- City x Burnley (11h): chance de somar três pontos e ganhar posições.
- Chelsea x Brighton (11h): Blues buscam encostar no G4.
- Brentford x United (8h30): teste fora de casa para o United.
- Tottenham x Wolves (16h): Spurs tentam manter o saldo forte; Wolves precisam pontuar para sair do último lugar.