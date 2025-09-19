Arsenal x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Arsenal e Manchester City se enfrentam com bons inícios de temporada; desfalques afetam ambos os times para o duelo deste domingo.

O duelo mais impactante dessa rodada da Premier League acontece nesse domingo (19).

Os candidatos ao título do Campeonato Inglês Arsenal e Manchester City medem forças no Emirates Stadium, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

Os Gunners vivem um bom início de temporada, somando nove pontos com três vitórias e uma derrota, ocupando a segunda posição na tabela. Na última partida, o Arsenal derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 pela Liga dos Campeões 2025/26.

O Manchester City, por sua vez, começou a temporada com duas vitórias e duas derrotas, somando seis pontos. Recentemente, bateu o Napoli por 2 a 0 na Champions League.

Para o confronto deste domingo, o Arsenal terá desfalques importantes: Saka, Gabriel Jesus e Havertz, enquanto Martin Ødegaard é dúvida. Já o City não contará com Marmoush, Stones, Ait Nouri, Cherki e Kovacic.

Onde assistir ao vivo Arsenal x Manchester City?

O jogo entre Arsenal e Manchester City, neste domingo (21), pela quinta rodada da Premier league 2025/26, terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (serviço de streaming). A partida tem início marcado para 12h30min (horário de Brasília).

Ficha de jogo

Data: domingo, 21 de setembro de 2025

domingo, 21 de setembro de 2025 Competição: Premier League – 5ª rodada

Premier League – 5ª rodada Local: Emirates Stadium, Londres

Emirates Stadium, Londres Horário: 12h30 (de Brasília)

12h30 (de Brasília) Onde assistir: Disney + e ESPN

Prováveis escalações

Arsenal

David Raya, Jurrien Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori, Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze.

Manchester City

Gigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Rodri , Tijjani Reijnders, Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.