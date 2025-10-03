Chelsea x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Blues foram derrotados nas duas rodadas anteriores e buscam a vitória para se aproximarem dos líderes. Reds estão na liderança da competição
Chelsea e Liverpool se enfrentam no próximo sábado (04/10) em Stamford Bridge, às 12h30 (horário de Brasília), válido pela 7ª rodada da Premier League.
Como chegam as equipes
O Chelsea atravessa uma fase instável, apesar de uma vitória recente por 1 a 0 sobre o Benfica pela Liga dos Campeões. O time londrino sofreu derrotas diante de Manchester United e Brighton e espera melhorar sua performance da competição.
O Liverpool foi derrotado nas duas partidas anteriores. Os Reds ocupam a liderança da competição, com 15 pontos conquistados e esperam voltar aos eixos.
Onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (04/10) – 13h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Premier League – Rodada 7
- Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
Prováveis Escalações
Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Acheampong, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Buonanotte; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Isak e Gakpo. Técnico: Arne Slot