fechar
Onde assistir | Notícia

Chelsea x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Blues foram derrotados nas duas rodadas anteriores e buscam a vitória para se aproximarem dos líderes. Reds estão na liderança da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 16:30
Isak, atacante do Liverpool
Isak, atacante do Liverpool - Reprodução/ Liverpool

Chelsea e Liverpool se enfrentam no próximo sábado (04/10) em Stamford Bridge, às 12h30 (horário de Brasília), válido pela 7ª rodada da Premier League.

Como chegam as equipes

O Chelsea atravessa uma fase instável, apesar de uma vitória recente por 1 a 0 sobre o Benfica pela Liga dos Campeões. O time londrino sofreu derrotas diante de Manchester United e Brighton e espera melhorar sua performance da competição.

O Liverpool foi derrotado nas duas partidas anteriores. Os Reds ocupam a liderança da competição, com 15 pontos conquistados e esperam voltar aos eixos.

Onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (04/10) – 13h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Premier League – Rodada 7
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Acheampong, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Buonanotte; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Isak e Gakpo. Técnico: Arne Slot

Leia também

Transmissão Galatasaray x Liverpool ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Galatasaray x Liverpool ao vivo online: confira onde assistir
Transmissão Chelsea x Benfica ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Champions League 2025/26
Fase de Liga

Transmissão Chelsea x Benfica ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Champions League 2025/26

Compartilhe

Tags