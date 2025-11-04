fechar
Classificação da Champions League 2025/26: confira a tabela completa após a 4ª rodada

A Champions League 2025/26 começou! Os oito primeiros avançam direto, do 9º ao 24º disputam repescagem da competição. PSG foi o último campeão.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/11/2025 às 17:13
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A Champions League 2025/26 já começou, e diversas equipes já saíram na frente nesta primeira rodada da competição.

Nesta fase inicial, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.

No ano passado, foi a primeira vez que a competição adotou esse formato, que funcionou muito bem. O campeão da última edição foi o PSG, comandado por Luis Enrique.

Classificação da Champions League 2025/26

Tabela atualizada pela última vez às 17h15 desta terça-feira (04/11).

  • Bayern - 12 pts
  • Arsenal - 12 pts
  • Real Madrid - 10 pts
  • PSG - 9 pts
  • Inter - 9 pts
  • Borussia Dortmund - 7 pts
  • Liverpool - 7 pts
  • Manchester City - 7 pts
  • Sporting - 7 pts
  • Newcastle - 6 pts
  • Barcelona - 6 pts
  • Chelsea - 6 pts
  • Qaraba - 6 pts
  • Tottenham - 6 pts
  • Galatasaray - 6 pts
  • PSV - 5 pts
  • Atlético de Madrid - 4 pts
  • Atalanta - 4 pts
  • Eintracht Frankfurt - 4 pts
  • Napoli - 4 pts
  • Union Berlin - 4 pts
  • Olympique de Marseille - 3 pts
  • Juventus - 3 pts
  • Bodø/Glimt - 3 pts
  • Club Brugge - 3 pts
  • Athletic Bilbao - 3 pts
  • Mônaco - 3 pts
  • Copenhague - 2 pts
  • Pafos - 2 pts
  • Leverkusen - 2 pts
  • Slavia Praha - 2 pts
  • Olympiacos - 2 pts
  • Villarreal - 1 pt
  • Kairat - 1 pt
  • Benfica - 0 pts
  • Ajax - 0 pts

Jogos da 4ª rodada da Champions League

04/11 – Terça-feira

  • 14h45 - Napoli 0 x 0 Eintracht Frankfurt
  • 14h45 - Slavia Praga 0 x 3 Arsenal
  • 17h00 - Paris Saint-Germain x Bayern de Munique
  • 17h00 - Liverpool x Real Madrid
  • 17h00 - Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise
  • 17h00 - Juventus x Sporting
  • 17h00 - Tottenham x Copenhagen
  • 17h00 - Olympiacos x PSV Eindhoven
  • 17h00 - Bodö/Glimt x Monaco

05/11 – Quarta-feira

  • 14h45 - Qarabag x Chelsea
  • 14h45 - Pafos x Villarreal
  • 17h00 - Manchester City x Borussia Dortmund
  • 17h00 - Internazionale x Kairat
  • 17h00 - Benfica x Bayer Leverkusen
  • 17h00 - Club Brugge x Barcelona
  • 17h00 - Ajax x Galatasaray
  • 17h00 - Olympique de Marselha x Atalanta
  • 17h00 - Newcastle x Athletic Bilbao

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26

  • 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
  • 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
  • 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
  • 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
  • 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
  • 30/05/26: Final

