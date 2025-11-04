Classificação da Champions League 2025/26: confira a tabela completa após a 4ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Champions League 2025/26 começou! Os oito primeiros avançam direto, do 9º ao 24º disputam repescagem da competição. PSG foi o último campeão.

A Champions League 2025/26 já começou, e diversas equipes já saíram na frente nesta primeira rodada da competição.

Nesta fase inicial, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.

No ano passado, foi a primeira vez que a competição adotou esse formato, que funcionou muito bem. O campeão da última edição foi o PSG, comandado por Luis Enrique.

Classificação da Champions League 2025/26

Tabela atualizada pela última vez às 17h15 desta terça-feira (04/11).

Bayern - 12 pts

Arsenal - 12 pts

Real Madrid - 10 pts

PSG - 9 pts

Inter - 9 pts

Borussia Dortmund - 7 pts

Liverpool - 7 pts

Manchester City - 7 pts

Sporting - 7 pts

Newcastle - 6 pts

Barcelona - 6 pts

Chelsea - 6 pts

Qaraba - 6 pts

Tottenham - 6 pts

Galatasaray - 6 pts

PSV - 5 pts

Atlético de Madrid - 4 pts

Atalanta - 4 pts

Eintracht Frankfurt - 4 pts

Napoli - 4 pts

Union Berlin - 4 pts

Olympique de Marseille - 3 pts

Juventus - 3 pts

Bodø/Glimt - 3 pts

Club Brugge - 3 pts

Athletic Bilbao - 3 pts

Mônaco - 3 pts

Copenhague - 2 pts

Pafos - 2 pts

Leverkusen - 2 pts

Slavia Praha - 2 pts

Olympiacos - 2 pts

Villarreal - 1 pt

Kairat - 1 pt

Benfica - 0 pts

Ajax - 0 pts

Jogos da 4ª rodada da Champions League

04/11 – Terça-feira

14h45 - Napoli 0 x 0 Eintracht Frankfurt

14h45 - Slavia Praga 0 x 3 Arsenal

17h00 - Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

17h00 - Liverpool x Real Madrid

17h00 - Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise

17h00 - Juventus x Sporting

17h00 - Tottenham x Copenhagen

17h00 - Olympiacos x PSV Eindhoven

17h00 - Bodö/Glimt x Monaco

05/11 – Quarta-feira

14h45 - Qarabag x Chelsea

14h45 - Pafos x Villarreal

17h00 - Manchester City x Borussia Dortmund

17h00 - Internazionale x Kairat

17h00 - Benfica x Bayer Leverkusen

17h00 - Club Brugge x Barcelona

17h00 - Ajax x Galatasaray

17h00 - Olympique de Marselha x Atalanta

17h00 - Newcastle x Athletic Bilbao

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26