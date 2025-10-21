fechar
Champions League | Notícia

Champions League 2025/26: Veja os resultados dos jogos de hoje (21/10)

Os jogos desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, foram marcados por goleadas dos principais clubes europeus. Arsenal e Inter de Milão segue com 100%

Por Davi Saboya Publicado em 21/10/2025 às 20:50
Gabriel Magalhães em comemoração de gol para o Arsenal na Champions League
Gabriel Magalhães em comemoração de gol para o Arsenal na Champions League - Alastair Grant/Estadão Conteúdo

Arsenal e Inter de Milão mantiveram a performance impecável pela Champions League na tarde desta terça-feira (21). Ambas as equipes somam nove pontos em três rodadas, alcançando 100% de aproveitamento e dividindo a ponta da tabela com o Paris Saint-Germain.

O Manchester City também garantiu a vitória, chegando aos sete pontos. O grande destaque da noite foi o massacre do PSV, na Holanda, que aplicou 6 a 2 sobre o Napoli.

Domínio do Arsenal

O Arsenal superou o Atlético de Madrid por 4 a 0, com gols marcados por brasileiros e o reforço sueco. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli balançaram as redes, somando-se ao atacante sueco Gyökeres, autor de dois gols. Todos os tentos foram marcados na etapa final.

O time de Londres criou boas chances e acertou a trave no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para furar o "ferrolho" tático imposto pelo técnico Diego Simeone, terminando a primeira metade sem gols.

Na segunda etapa, a pressão continuou, mas o Atlético (que ocupa a 18ª posição no Espanhol, com 4 pontos) assustou com Martinez, que acertou a trave inglesa. A sequência de gols do Arsenal começou aos 12 minutos, quando Gabriel Magalhães cabeceou firme após cobrança de falta.

Aos 19, Gabriel Martinelli marcou o segundo com um chute colocado e preciso. Gyökeres, recém-contratado, justificou o investimento ao anotar duas vezes em rápida sequência, aos 22 e 25 minutos.

Gol de Haaland

Na Espanha, o Manchester City venceu o Villarreal (30º colocado no Espanhol, com um ponto na Champions). O atacante norueguês Haaland alcançou a marca impressionante de 11 jogos consecutivos marcando, ao abrir o placar. O português Bernardo Silva, de cabeça, ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo.

Vitória da Inter

A Internazionale construiu a vitória na Bélgica contra o Union Saint Gilloise (23º no campeonato local, com três pontos na Champions) nos minutos finais da primeira etapa. O holandês Dumfries abriu o placar, seguido pelo argentino Lautaro Martínez. No segundo tempo, Çalhanoglu, de pênalti, fez o terceiro, e Esposito fechou a goleada italiana.

Massacre holandês e goleada catalã

Em Eindhoven, o PSV massacrou o Napoli por 6 a 2. O time italiano chegou a sair na frente aos 31 minutos com McTominay, mas a equipe holandesa (11ª no campeonato local, com quatro pontos na Champions) virou antes do intervalo e balançou as redes mais quatro vezes na segunda metade. O Napoli está apenas em 22º lugar na tabela nacional.

Já o Barcelona se reabilitou da derrota sofrida para o desfalcado Paris Saint-Germain com uma atuação de gala. Com três gols de Fermín López (hat-trick), dois de Rashford e um de Lamine Yamal, a equipe de Hansi Flick atropelou o Olympiacos da Grécia por 6 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys, aproveitando a vantagem numérica em campo. O resultado dá moral ao clube catalão antes do clássico de La Liga contra o Real Madrid, no próximo domingo.

O meio-campista Fermín López, recuperado de lesão na coxa esquerda, marcou em seu segundo jogo seguido — ele havia retornado contra o Girona no sábado — e se consolida como opção importante para o setor desfalcado. Com a vitória, o Barcelona sobe para seis pontos na Champions e volta a alimentar as esperanças de classificação direta.

Outros jogos

A terça-feira de Champions League contou ainda com os seguintes placares:

  • Kairat Almaty 0x0 Pafos
  • Copenhagen 2x4 Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen 2x7 PSG
  • Newcastle 3x0 Benfica

