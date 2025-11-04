Qual jogo vai passar no SBT hoje (04/10)? Veja a programação e tabela da 4ª rodada da fase de liga da Champions League
A emissora possui o direito de transmissão com exclusividade na televisão aberta e exibe uma partida por rodada de graça para todo o Brasil
Na tarde desta terça-feira (04/11), tem futebol de alto nível ao vivo no SBT para todo o Brasil! Começa a 4ª rodada da fase de grupos da Champions League 2025/26.
Dos nove jogos, a emissora exibirá um de graça na TV aberta, graças ao contrato com a UEFA. O dia promete partidas de Real Madrid, Liverpool, Bayern, PSG e outros grandes clubes.
Qual jogo da Champions League no SBT hoje (30/09)?
Não perca o jogaço desta terça-feira entre Liverpool e Real Madrid, com cobertura pela televisão aberta, site da emissora e streaming +SBT. A transmissão começa às 16h45 (horário de Brasília).
A forma mais tradicional é sintonizar o número diretamente na sua TV. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).
Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).
Programação do SBT hoje (04/10/25)
- 07h35 - SBT Manhã
- 08h30 - Bom Dia e Cia com Patati Patatá
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h00 - Alô, Você
- 14h00 - Maria do Bairro
- 14h45 - Rubi
- 15h30 - Fofocalizando
- 16h45 - Liga dos Campeões da Europa
- 19h00 - Aqui Agora
- 19h45 - SBT Brasil
- 21h00 - A.Mar
- 22h00 - Programa do Ratinho
- 23h15 - SBT Repórter
- 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h15 - Operação Mesquita
- 02h00 - SBT Podnight
- 02h45 - SBT Notícias
- 04h45 - SBT Manhã
Tabela da Fase de Liga da Champions League 2025/26
4ª rodada
Com o novo formato da competição,em que oito times avançam diretamente para as oitavas de final e mais oito para os playoffs, cada ponto conquistadoé crucialna classificação.
- 14h45 - Slavia Praga vs Arsenal - TNT e HBO Max
- 14h45 - Napoli vs Eintracht Frankfurt - Space e HBO Max
- 17h00 - Liverpool vs Real Madrid - SBT, TNT e HBO Max
- 17h00 - PSG vs Bayern - Space e HBO Max
- 17h00 - Juventus vs Sporting - HBO Max
- 17h00 - Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise - HBO Max
- 17h00 - Tottenham vs Copenhague - HBO Max
- 17h00 - Olympiacos vs PSG - HBO Max
- 17h00 - Bodo/Glimt vs Monaco - HBO Max