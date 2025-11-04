fechar
Qual jogo vai passar no SBT hoje (04/10)? Veja a programação e tabela da 4ª rodada da fase de liga da Champions League

A emissora possui o direito de transmissão com exclusividade na televisão aberta e exibe uma partida por rodada de graça para todo o Brasil

Por João Victor Tavares Publicado em 04/11/2025 às 5:20
Vinicius Júnior em ação pelo Real Madrid na temporada
Vinicius Júnior em ação pelo Real Madrid na temporada - Instagram/Real Madrid

Na tarde desta terça-feira (04/11), tem futebol de alto nível ao vivo no SBT para todo o Brasil! Começa a 4ª rodada da fase de grupos da Champions League 2025/26.

Dos nove jogos, a emissora exibirá um de graça na TV aberta, graças ao contrato com a UEFA. O dia promete partidas de Real Madrid, Liverpool, Bayern, PSG e outros grandes clubes.

Qual jogo da Champions League no SBT hoje (30/09)?

Não perca o jogaço desta terça-feira entre Liverpool e Real Madrid, com cobertura pela televisão aberta, site da emissora e streaming +SBT. A transmissão começa às 16h45 (horário de Brasília).

A forma mais tradicional é sintonizar o número diretamente na sua TV. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).

Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).

Programação do SBT hoje (04/10/25)

  • 07h35 - SBT Manhã
  • 08h30 - Bom Dia e Cia com Patati Patatá
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h00 - Alô, Você
  • 14h00 - Maria do Bairro
  • 14h45 - Rubi
  • 15h30 - Fofocalizando
  • 16h45 - Liga dos Campeões da Europa
  • 19h00 - Aqui Agora
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 21h00 - A.Mar
  • 22h00 - Programa do Ratinho
  • 23h15 - SBT Repórter
  • 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
  • 01h15 - Operação Mesquita
  • 02h00 - SBT Podnight
  • 02h45 - SBT Notícias
  • 04h45 - SBT Manhã

Tabela da Fase de Liga da Champions League 2025/26

4ª rodada

Com o novo formato da competição,em que oito times avançam diretamente para as oitavas de final e mais oito para os playoffs, cada ponto conquistadoé crucialna classificação.

  • 14h45 - Slavia Praga vs Arsenal - TNT e HBO Max
  • 14h45 - Napoli vs Eintracht Frankfurt - Space e HBO Max
  • 17h00 - Liverpool vs Real Madrid - SBT, TNT e HBO Max
  • 17h00 - PSG vs Bayern - Space e HBO Max
  • 17h00 - Juventus vs Sporting - HBO Max
  • 17h00 - Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise - HBO Max
  • 17h00 - Tottenham vs Copenhague - HBO Max
  • 17h00 - Olympiacos vs PSG - HBO Max
  • 17h00 - Bodo/Glimt vs Monaco - HBO Max

