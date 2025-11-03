Saiba quais artistas estão confirmados no Teleton 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Teleton 2025 promete ser uma das edições mais emocionantes e grandiosas da história! Com o tema “Juntos, a esperança vence”, a maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) acontece nos dias 7 e 8 de novembro e celebra os 75 anos da instituição com uma meta de arrecadar R$ 35 milhões.

O SBT garantiu uma escalação de estrelas que transcende os muros da televisão, reunindo apresentadores, jornalistas, cantores e influenciadores de diversas emissoras, que estarão unidos no palco da emissora no próximo fim de semana, em um ato de amor pela causa.

Entre os nomes confirmados estão: Ivete Sangalo, Barões da Pisadinha, Thiaguinho, Daniel, Lexa, Ana Castela, MC Daniel, Duda Beat, Eliana, Gil do Vigor, Serginho Groisman, Luciana Gimenez, Adriane Galisteu, entre outros.

A transmissão, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, e seguindo a tradição de anos anteriores com Silvio Santos, desta vez o Teleton voltará a ser ininterrupto, com o objetivo de emocionar e convidar o público brasileiro a fazer sua parte.

