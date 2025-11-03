SBT surpreende e confirma a volta de Chaves em novo horário
O eterno “tapa-buraco” e queridinho do público brasileiro está de volta à programação do SBT! Em um movimento que agitou as redes sociais nesta sexta-feira (31), o canal confirmou o retorno do seriado Chaves à sua grade, desta vez ocupando as manhãs de domingo com o bloco “Clube do Chaves”.
A reestreia, marcada para o dia 2 de novembro, marca a volta do garoto do barril após uma breve ausência na programação da emissora. Antes, Chaves chegou a ser exibido em diferentes horários, com índices fracos de audiência.
O Clube do Chaves passa a ser exibido das 10h às 11h, logo após o Domingo Animado, e antecedendo o Domingo Legal, de Celso Portiolli, reforçando a faixa matinal da emissora com foco em neutralizar o público da Record e já abrir vantagem na vice-liderança mais cedo.
O projeto Clube do Chaves, deve reunir episódios clássicos do seriado, além de exibições especiais de Chapolin Colorado.
