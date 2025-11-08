Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 10/11/2025
Sessão da Tarde
Safety – Uma Jogada de Coragem
Título Original: Safety
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2025
Diretor: Reginald Hudlin
Elenco: Jay Reeves, Thaddeus J. Mixson, Corinne Foxx
Classe: Drama
Sinopse
Safety é a história de Ray McElrathbey (Jay Reeves), um jovem jogador de futebol americano que enfrenta uma série de desafiadores obstáculos na vida.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 11/11/2025
Sessão da Tarde
As Branquelas
Título Original: White Chicks
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2004
Diretor: Keenen Ivory Wayans
Elenco: Frankie Faison, John Heard, Jaime King, Lochlyn Munro, Shawn Wayans, Marlon Wayans
Classe: Comédia
Sinopse
Dois irmãos negros, agentes do FBI em Nova York, fazem-se passar por louras patricinhas, herdeiras milionárias, para desmantelar um plano de sequestro.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 12/11/2025
Sessão da Tarde
Juntos e Enrolados
Título Original: Juntos e Enrolados
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Eduardo Vaisman, Rodrigo Vanderputt
Elenco: Cacau Protásio, Rafael Portugal, Evelyn Castro
Classe: Comédia
Sinopse
No dia do sonhado casamento de Julio e Daiana, uma mensagem coloca ponto final no relacionamento. Eles acabam comemorando o divórcio.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 13/11/2025
Sessão da Tarde
Mentes Sombrias
Título Original: The Darkest Minds
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Jennifer Yuh Nelson
Elenco: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Patrick Gibson, Skylan Brooks
Classe: Ficção Científica
Sinopse
Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 14/11/2025
Sessão da Tarde
Estrelas Além Do Tempo
Título Original: Hidden Figures
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2016
Diretor: Theodore Melfi
Elenco: Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner, Maharsala Ali
Classe: Biografia, Drama
Sinopse
No auge da corrida espacial, as matemáticas Katherine, Dorothy e Mary se mostram essenciais para a NASA, mas precisam lutar contra o racismo e o sexismo.
