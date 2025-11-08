fechar
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/11/2025 às 8:58
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 10/11/2025

Sessão da Tarde

Safety – Uma Jogada de Coragem

Título Original: Safety

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2025

Diretor: Reginald Hudlin

Elenco: Jay Reeves, Thaddeus J. Mixson, Corinne Foxx

Classe: Drama

Sinopse

Safety é a história de Ray McElrathbey (Jay Reeves), um jovem jogador de futebol americano que enfrenta uma série de desafiadores obstáculos na vida.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 11/11/2025

Sessão da Tarde

As Branquelas

Título Original: White Chicks

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2004

Diretor: Keenen Ivory Wayans

Elenco: Frankie Faison, John Heard, Jaime King, Lochlyn Munro, Shawn Wayans, Marlon Wayans

Classe: Comédia

Sinopse

Dois irmãos negros, agentes do FBI em Nova York, fazem-se passar por louras patricinhas, herdeiras milionárias, para desmantelar um plano de sequestro.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 12/11/2025

Sessão da Tarde

Juntos e Enrolados

Título Original: Juntos e Enrolados

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2020

Diretor: Eduardo Vaisman, Rodrigo Vanderputt

Elenco: Cacau Protásio, Rafael Portugal, Evelyn Castro

Classe: Comédia

Sinopse

No dia do sonhado casamento de Julio e Daiana, uma mensagem coloca ponto final no relacionamento. Eles acabam comemorando o divórcio.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 13/11/2025

Sessão da Tarde

Mentes Sombrias

Título Original: The Darkest Minds

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Jennifer Yuh Nelson

Elenco: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Patrick Gibson, Skylan Brooks

Classe: Ficção Científica

Sinopse

Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 14/11/2025

Sessão da Tarde

Estrelas Além Do Tempo

Título Original: Hidden Figures

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2016

Diretor: Theodore Melfi

Elenco: Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner, Maharsala Ali

Classe: Biografia, Drama

Sinopse

No auge da corrida espacial, as matemáticas Katherine, Dorothy e Mary se mostram essenciais para a NASA, mas precisam lutar contra o racismo e o sexismo.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

