Sport | Notícia

Yuri Romão promete coletiva de imprensa ainda nesta semana para falar sobre futuro do Sport

"Em momento algum tratei de minha saída do clube como algo iminente", afirmou o presidente do clube rubro-negro em nota oficial nesta segunda-feira

Por Davi Saboya Publicado em 10/11/2025 às 20:07
Yuri Romão, presidente do Sport
Yuri Romão, presidente do Sport - Paulo Paiva/Sport

Em nota oficial, o presidente rubro-negro Yuri Romão afirmou que em "momento algum" tratou da "saída do clube como algo iminente" ao buscar uma reunião com grandes lideranças do Sport. Além disso, frisou que busca a união interna do clube e prometeu uma entrevista coletiva para esclarecer todos os assuntos que envolvem o Leão.

"Em momento algum tratei de minha saída do clube como algo iminente. O que o momento efetivamente pede é a união de todos e estou, como sempre estive, disposto a somar forças com todos que amam o Sport. Nesse sentido, as agendas com outras lideranças continuarão", disse Yuri.

"Ao mesmo tempo, quero também falar direta e transparentemente com os jornalistas e nossa torcida sobre o momento atual e futuro e, por isso, teremos ainda essa semana uma coletiva de imprensa", completou o presidente do Sport.

Também nesta segunda, o ex-presidente Luciano Bivar confirmou que sinalizou para uma nova eleição para o Sport diante do momento atual. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.

Veja a nota oficial do presidente do Sport

“Não procede qualquer tipo de costura para a minha saída. Houve, sim, uma reunião pela manhã desta segunda-feira com o ex-presidente, como tenho feito recentemente com outros, a exemplo de Severino Otávio (Branquinho), Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda. Contudo, em momento algum tratei de minha saída do clube como algo iminente. O que o momento efetivamente pede é a união de todos e estou, como sempre estive, disposto a somar forças com todos que amam o Sport. Nesse sentido, as agendas com outras lideranças continuarão. Ao mesmo tempo, quero também falar direta e transparentemente com os jornalistas e nossa torcida sobre o momento atual e futuro e, por isso, teremos ainda essa semana uma coletiva de imprensa.”

