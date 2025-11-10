Governadora aproveita agenda em Noronha com ministro para elogiar o presidente Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra, que desagradou o PT pernambucano ao não comparecer a agenda do presidente Lula em inauguração de uma planta da Hemobrás em Goiana – com compromisso no interior, ela designou a vice Priscila Krause para receber o presidente – aproveitou a presença do ministro das Minas e Energia em Fernando de Noronha este final de semana, quando foi anunciada a descarbonização do arquipélago até 2027, para agradecer e elogiar Lula “responsável por grande parte do que está acontecendo em Pernambuco”. Fez isso na presença do ministro das minas e energia, Alexandre Silveira, que representou o presidente na solenidade.



Ela citou a Adutora do Agreste, a Ferrovia Transnordestina, rodovias construídas em parceria com o estado, projetos do Minha Casa Minha Vida e até uma provável solução para o Metrô do Recife, que é administrado pelo Governo Federal mas corre o risco de um colapso em suas operações. “São obras que foram ficando e acabaram virando paisagem, muitas há mais de 10 anos paralisadas” – adiantou.



Sobre o Metrô, a governadora se propõe a assumí-lo para depois fazer uma concessão privada, como deseja o próprio Planalto, desde que o Governo Federal aporte cerca de R$ 3 bilhões para recuperá-lo. Chegou até a se propor a colocar R$1 bilhão de recursos estaduais para adquirir novos trens aos chineses, desde que haja segurança no repasse pretendido.



Apesar dos elogios ao presidente e do reconhecimento ao trabalho de parceria com o Estado, a governadora não se propõe, como sonham os petistas que a apoiam, a, desde já, definir-se sobre 2026. Uma fonte próxima afirmou a este blog que “ela tem informado que tratará 2026 em 2026 e que no momento dedica-se a trabalhar por Pernambuco”. Isso não significa, segundo esta fonte, que Raquel não venha a se entender com Lula mais adiante, porém, o momento não é de definições na sua concepção, em vista do quadro nebuloso que se desenha na política nacional, com altos e baixos. Os elogios fartos em Noronha, porém, não deixam de ser um alento para a parte do PT que compõe a base da governadora na Assembleia e deseja subir no seu palanque ano que vem.

Noronha verde



O fato de ter escolhido a agenda em Fernando de Noronha, onde anunciou investimentos e inaugurou obras em plena Cop 30, o que acabou impossibilitando, como estava previsto, a ida ao presidente Lula ao local este sábado, a governadora demonstrou, segundo um deputado de sua base, “que está de olho na agenda local, nacional e internacional”. Na verdade, ela esteve em Noronha para junto com o Governo Federal e a iniciativa privada, via Neoenergia, anunciar que o Arquipélago será mantido com energia limpa já em 2027, sendo a primeira ilha oceânica habitada a tornar-se livre da carbonização.

IPVA em pauta



Está prevista para esta semana a apreciação pelo plenário da Assembleia Legislativa dos projetos de isenção do IPVA aprovados nas três principais comissões da casa controladas pela oposição. Os projetos, que desagradam os municípios e o próprio Governo, devem ser rejeitados pelo plenário, onde a bancada governista tem maioria. Se virarem lei eles vão representar uma redução de R$ 250 milhões nos repasses do IPVA aos municípios em 2026, o que, segundo o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, Marcelo Gouveia, criará um problema sem tamanho com redução dos serviços prestados pelas Prefeituras nas áreas de saúde, educação e até no recolhimento do lixo doméstico.

Pergunta que não quer calar

Em 2026 pode se repetir em Pernambuco o voto Luquel, que há quatro anos simbolizou o voto em Lula para presidente e Raquel Lyra para governadora?

