André Teixeira diz que PSD está formando chapas de federal e estadual com objetivo de eleger grandes bancadas

O vice-presidente do PSD de Pernambuco, André Teixeira, atual secretário de infraestrutura da governadora Raquel Lyra, diz que “na surdina” o PSD está compondo fortes chapas de deputado federal e estadual para a disputa de 2026 e adiantou: “pode escrever que vamos ter a maior bancada estadual na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa”. Indagado sobre o não conhecimento da classe política sobre os nomes que farão parte dessas chapas ele disse que “a governadora trabalha na surdina mas está trabalhando”.

Sobre os demais partidos da base governista como PP, Podemos e Avante, ele disse que Raquel “ vai ajudar a todos os partidos de sua base pois vai precisar de maioria para continuar tocando as obras e serviços essenciais para o desenvolvimento do estado”. É muito importante para ela que todos esses partidos elejam bancadas também fortes”.



A falta de informações sobre os candidatos que disputarão pelo PSD tem levantado suspeitas nos corredores da Assembleia Legislativa de que partidos como PP e Podemos, da base governista, acabem elegendo mais deputados do que o PSD da governadora. O PP tem um grande formador de bancadas, o deputado federal Eduardo da Fonte, e o Podemos tem outro ás no assunto: o ex-prefeito de Paudalho e atual presidente da Amupe, Marcelo Gouveia.



Raquel deve surpreender pelo menos se comparado com o que aconteceu em 2022 quando se elegeu governadora com somente três deputados estaduais e nenhum federal. Diferente daquela época, quando não se acreditava que vencesse a eleição, desta vez ela está com a máquina estadual na mão. “Desta vez ela precisa fazer política”- afirmou uma importante liderança que aguarda definições e acrescenta: “ ela está fazendo um excelente Governo mas sem a política corre risco e não precisa disso. É só saber se movimentar”.

Plano B do PL

O ex- prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, e o ex-ministro Gilson Machado continuam acalentando a esperança de disputarem o Senado, mas sequer se falam. “Se estivermos unidos podemos eleger um senador mas sem isso fica impossível”- afirmou a este blog um deputado estadual do PL que torce pela reconciliação dos dois líderes da direita pernambucana. Nos bastidores, no entanto, cada um já pensa em Plano B caso a questão não se resolva a tempo. Gilson disputaria um mandato de deputado federal pelo PL ou por outra legenda e Anderson também seria federal, mas pelo PL, partido que dirige em Pernambuco. Neste caso o seu irmão André Ferreira seria candidato a estadual para se preparar para disputar a Prefeitura do Recife em 2028. O vereador do Recife, Fred Ferreira, cunhado dos dois e pré-candidato a estadual, continuaria seu mandato na Câmara Municipal da capital.

Gilmar Mendes e os bolsonaristas

O ministro Gilmar Mendes, do STF, transferiu para Buenos Aires os encontros que promove no Exterior com autoridades dos três poderes para discutir temas sobre o Brasil e do qual participam apenas brasileiros residentes nesses países. Mas, da mesma forma que deixou de realizar as palestras em Portugal onde o Partido Chega, de direita, ameaçou com retaliações, em Buenos Aires um brasileiro exilado invadiu o recinto do encontro e bravejou contra o ministro até ser contido pelos seguranças do local.

Pergunta que não quer calar

Por que o ministro Alexandre de Moraes, até hoje não autorizou, como pediu Bolsonaro, um encontro do ex-presidente com o vereador do Recife, Gilson Filho?

