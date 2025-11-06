Sport: Contra o Juventude, Leão da Ilha tem menor público de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

À beira do rebaixamento para a Série B, equipe pernambucana recebeu menos de cinco mil torcedores, na Ilha do Retiro, para duelo contra o time gaúcho

Derrotado pelo Juventude na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, o Sport vive um período sombrio.

Lanterna da competição desde a terceira rodada, o Leão da Ilha viu a torcida, responsável por grandes públicos na Ilha do Retiro durante a atual temporada, "virar as costas" para o time.

No duelo contra o clube gaúcho, foi registrado o pior público do clube pernambucano no ano de 2025, com apenas 4.919 torcedores.

Anteriormente, o menor público do time na atual temporada havia sido registrado diante do Altos, na Copa do Nordeste, com 6.509 torcedores. Na ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado pelo placar de 1 a 0.

No Brasileirão, o Sport havia registrado uma média de 17.961 torcedores na Ilha do Retiro. Após o jogo, o valor caiu para 16.657.

Piores públicos do Sport em 2025

Sport 0 x 2 Juventude (Campeonato Brasileiro) - 4.919 torcedores

Sport 0 x 1 Altos (Copa do Nordeste) - 6.509 torcedores

Sport 2 x 1 CRB (Copa do Nordeste) - 8.432 torcedores

Sport 5 x 0 Moto Club (Copa do Nordeste) - 8.637 torcedores

Sport 1 x 1 Decisão (Campeonato Pernambucano) - 9.302 torcedores

O Sport voltará à campo no próximo sábado (08), para encarar o Atlético-MG, também na Ilha do Retiro. A partida pode marcar o rebaixamento antecipado da equipe rubro-negra à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em seguida, o time pernambucano irá receber o Flamengo, em polêmico confronto que será disputado na Arena de Pernambuco, no dia 15 de novembro (sábado), devido a um acordo do Leão com uma empresa privada.