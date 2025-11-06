fechar
Sport | Notícia

Sport: Contra o Juventude, Leão da Ilha tem menor público de 2025

À beira do rebaixamento para a Série B, equipe pernambucana recebeu menos de cinco mil torcedores, na Ilha do Retiro, para duelo contra o time gaúcho

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/11/2025 às 17:54
Duelo entre Sport e Juventude, na Ilha do Retiro
Duelo entre Sport e Juventude, na Ilha do Retiro - Reprodução/ Sport

Derrotado pelo Juventude na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, o Sport vive um período sombrio.

Lanterna da competição desde a terceira rodada, o Leão da Ilha viu a torcida, responsável por grandes públicos na Ilha do Retiro durante a atual temporada, "virar as costas" para o time.

No duelo contra o clube gaúcho, foi registrado o pior público do clube pernambucano no ano de 2025, com apenas 4.919 torcedores.

Anteriormente, o menor público do time na atual temporada havia sido registrado diante do Altos, na Copa do Nordeste, com 6.509 torcedores. Na ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado pelo placar de 1 a 0.

No Brasileirão, o Sport havia registrado uma média de 17.961 torcedores na Ilha do Retiro. Após o jogo, o valor caiu para 16.657.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Piores públicos do Sport em 2025

  1. Sport 0 x 2 Juventude (Campeonato Brasileiro) - 4.919 torcedores
  2. Sport 0 x 1 Altos (Copa do Nordeste) - 6.509 torcedores
  3. Sport 2 x 1 CRB (Copa do Nordeste) - 8.432 torcedores
  4. Sport 5 x 0 Moto Club (Copa do Nordeste) - 8.637 torcedores
  5. Sport 1 x 1 Decisão (Campeonato Pernambucano) - 9.302 torcedores

O Sport voltará à campo no próximo sábado (08), para encarar o Atlético-MG, também na Ilha do Retiro. A partida pode marcar o rebaixamento antecipado da equipe rubro-negra à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em seguida, o time pernambucano irá receber o Flamengo, em polêmico confronto que será disputado na Arena de Pernambuco, no dia 15 de novembro (sábado), devido a um acordo do Leão com uma empresa privada.

Leia também

Sport pode ser rebaixado contra o Atlético-MG? Veja projeção para a próxima rodada
REBAIXAMENTO

Sport pode ser rebaixado contra o Atlético-MG? Veja projeção para a próxima rodada
Sport: Vexame, críticas e dúvidas financeiras na análise de Ralph de Carvalho
Comentário Ralph de Carvalho

Sport: Vexame, críticas e dúvidas financeiras na análise de Ralph de Carvalho

Compartilhe

Tags