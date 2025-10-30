Sport inicia preparativos para jogo contra o Flamengo; Comitiva visita Arena de Pernambuco
Jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão será disputado no dia 15 de novembro. Duelo será na Arena por acordo do Leão com empresa privada
Por meio de nota oficial, o Sport informou que iniciou os preparativos logísticos para a partida contra o Flamengo, que será disputada no dia 15 de novembro (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).
O confronto será disputado na Arena de Pernambuco, após acordo promovido entre o Sport e uma empresa privada. O Leão da Ilha garante que não se trata de uma venda de mando de campo.
Nesta quinta-feira (30), o Leão enviou uma comitiva ao estádio, onde se reuniu com órgãos de segurança, Federação Pernambucana de Futebol (FPF), além da administração da Arena, para a definição de detalhes técnicos.
Confira a declaração oficial do Sport
Uma comitiva do Sport realizou visita estratégica à Arena de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (30), para a operação de jogo contra o Flamengo. Temas como setorização, sinalizações, quantitativo de catracas da plataforma do Clube e segurança foram alguns dos temas abordados para receber o torcedor do Leão.
Compuseram a comitiva do Sport integrantes da diretoria administrativa, do departamentos de marketing, relacionamento com o torcedor, da coordenação de Operação de Jogo e segurança do Clube.
Demais órgãos presentes na visita foram o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e membros da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), além da Arena de Pernambuco.
O Sport enfrenta o Flamengo no dia 15 de novembro, em duelo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A operacionalização, comercialização e precificação de ingressos será toda realizada pelo Clube e divulgada em breve.