Flamengo x Sport ao vivo (01/11): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e as equipes ainda disputarão o jogo atrasado pela 12ª rodada

Sem o técnico Daniel Paulista, demitido no início desta semana, o Sport visita o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Virtualmente rebaixado para a Segunda Divisão, o Leão vem de uma derrota em casa por 2x1 para o Mirassol.

Na classificação do Brasileirão, 44 pontos separam o Flamengo e o Sport na tabela. Enquanto o Leão da Ilha está afundado na lanterna com 17 pontos, o clube carioca briga pelo título e ocupa a vice-liderança com 61 pontos, um a menos que o líder Palmeiras.

Vale destacar que o Flamengo chega em alta para a partida após conquistar a classificação para a final da Taça Libertadores da América sobre o Racing no meio da semana.

Jejum pernambucano

O Sport atravessa um longo período sem vencer o Flamengo, totalizando sete jogos de jejum: foram seis derrotas e apenas um empate, este ocorrido no último confronto entre as equipes, em 2021. O último triunfo do Leão sobre o Rubro-Negro carioca foi em 2017, com o placar de 2 a 0, na Ilha do Retiro.

O histórico fica ainda mais desfavorável quando o Sport joga na casa do adversário. A última vitória do time pernambucano fora de casa contra o Flamengo aconteceu em 14 de outubro de 2000, pela Copa João Havelange. Desde então, o Leão acumula 13 jogos sem vencer como visitante, com nove derrotas e quatro empates.

Técnico interino

Ainda sem novo comandante, o Sport entraram em campo sob o comando do auxiliar técnico do clube César Lucena. Para o jogo, ele não contará com o zagueiro Rafael Thyere (machucado), o atacante Matheusinho (suspenso) e o volante Zé Lucas (convocado para a Seleção Brasileira Sub-17).

Por outro lado, o volante Rivera e o meia Lucas Lima, que estavam no departamento médico, voltaram à ficar disponíveis.

Sendo assim, em relação ao time titular, as novidades devem ficar por conta do zagueiro João Silva, o volante Rivera, o meia Lucas Lima e o atacante Barletta.

Jogadores poupados

Com uma maratona de jogos, o técnico Filipe Luís deve poupar alguns jogadores do Flamengo para o jogo contra o Sport. São eles: o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante Jorginho. O treinador já não contava com os atacantes Pedro e Everton Cebolinha, ambos machucados.

Carrascal e Pulgar retornam de suspensão. Porém, só o primeiro deve jogar. A tendência é que o outro seja poupado.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Flamengo x Sport

Flamengo

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayton Lucas; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Lino, Plata e Carrascal.

Técnico: Filipe Luís.

Sport

Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik Lacerda.

Técnico: César Lucena (interino).

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Maracanã, no Rio de Janeiro. Horário: 21h (de Brasília). Árbitro: Assistentes: Fernando Nascimento Filho (PA). Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA). VAR: Rafael Traci (SC). Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).