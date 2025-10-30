Última vitória do Sport sobre o Flamengo no Maracanã completou 25 anos em outubro; relembre
Desde o marcante duelo válido pela Copa João Havelange de 2000, Leão da Ilha não conquistou nenhuma vitória fora de casa diante do clube carioca
Sport e Flamengo se enfrentam no Maracanã neste sábado (01), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em péssima fase, o Leão da Ilha tem poucos motivos para acreditar em uma vitória diante do clube carioca. Lanterna do Brasileirão, com 17 pontos, o time está praticamente rebaixado para a Série B.
Como a fase atual não é boa, a torcida do Rubro-Negro pernambucano se apega às lembranças do passado para relembrar bons momentos diante do Urubu.
Sport não vence o Flamengo fora de casa há 25 anos
A última vitória fora de casa do Sport diante do Flamengo foi conquistada em 2000, quando o time venceu duelo válido pela Taça João Havelange, por 2 a 1.
Na ocasião, o Mengão chegou a abrir o placar com Denílson, mas o time pernambucano conquistou a virada com dois gols do atacante Taílson. O Sport chegou às quartas de final daquele Brasileirão, onde foi eliminado pelo Grêmio.
Desde então, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes com mando do clube carioca. Foram nove vitórias do Mengão, além de quatro empates.
Ao todo, o Sport não vence o Flamengo há sete partidas, seja em Pernambuco ou no Rio de Janeiro. No período, o time foi derrotado em seis jogos e empatou apenas uma vez.
A última vitória do Leão sobre o Urubu foi conquistada em 2017, em duelo disputado na Ilha do Retiro, por 2 a 0, com gols do atacante Osvaldo e do meia Thomás.
Confira os últimos cinco jogos entre Sport x Flamengo
- 03/12/2021 – Sport 1 × 1 Flamengo – Brasileirão 2021
- 15/08/2021 – Flamengo 2 × 0 Sport – Brasileirão 2021
- 01/02/2021 – Sport 0 × 3 Flamengo – Brasileirão 2020
- 07/10/2020 – Flamengo 3 × 0 Sport – Brasileirão 2020
- 18/11/2018 – Sport 0 × 1 Flamengo – Brasileirão 2018