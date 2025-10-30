Última vitória do Sport sobre o Flamengo no Maracanã completou 25 anos em outubro; relembre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Desde o marcante duelo válido pela Copa João Havelange de 2000, Leão da Ilha não conquistou nenhuma vitória fora de casa diante do clube carioca

Sport e Flamengo se enfrentam no Maracanã neste sábado (01), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em péssima fase, o Leão da Ilha tem poucos motivos para acreditar em uma vitória diante do clube carioca. Lanterna do Brasileirão, com 17 pontos, o time está praticamente rebaixado para a Série B.

Como a fase atual não é boa, a torcida do Rubro-Negro pernambucano se apega às lembranças do passado para relembrar bons momentos diante do Urubu.

Sport não vence o Flamengo fora de casa há 25 anos

A última vitória fora de casa do Sport diante do Flamengo foi conquistada em 2000, quando o time venceu duelo válido pela Taça João Havelange, por 2 a 1.

Na ocasião, o Mengão chegou a abrir o placar com Denílson, mas o time pernambucano conquistou a virada com dois gols do atacante Taílson. O Sport chegou às quartas de final daquele Brasileirão, onde foi eliminado pelo Grêmio.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes com mando do clube carioca. Foram nove vitórias do Mengão, além de quatro empates.

Ao todo, o Sport não vence o Flamengo há sete partidas, seja em Pernambuco ou no Rio de Janeiro. No período, o time foi derrotado em seis jogos e empatou apenas uma vez.

A última vitória do Leão sobre o Urubu foi conquistada em 2017, em duelo disputado na Ilha do Retiro, por 2 a 0, com gols do atacante Osvaldo e do meia Thomás.

Confira os últimos cinco jogos entre Sport x Flamengo