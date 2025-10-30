Uso inadequado de tênis e acessórios esportivos pode causar lesões, alerta médico do esporte
Calçados errados e equipamentos inadequados sobrecarregam articulações, prejudicam postura e aumentam risco de inflamações, segundo especialista
Escolher um tênis apenas pelo preço, estética ou conforto imediato pode custar caro à saúde. O médico do esporte Abaeté Neto alerta que o uso inadequado de calçados e acessórios durante atividades físicas é uma das principais causas de lesões musculoesqueléticas e problemas posturais observados em consultório.
"O calçado é o principal ponto de contato entre o corpo e o solo. Quando o tênis não oferece o suporte adequado, há uma sobrecarga em estruturas como tornozelos, joelhos e coluna", explica o especialista.
A longo prazo, o uso incorreto pode contribuir para quadros como fascite plantar, tendinites, canelite e até hérnias de disco, especialmente em atividades de maior impacto, como corrida e treinos funcionais.
Calçado certo para cada modalidade
Segundo Abaeté, cada tipo de esporte demanda um calçado específico. “Tênis de corrida têm amortecimento para absorver impacto, mas não oferecem estabilidade lateral para musculação ou esportes de quadra. Já um solado deformado ou gasto perde sua função de proteção e aumenta o risco de lesões”, destaca.
Além dos tênis, roupas e acessórios esportivos também exigem atenção. Tecidos que não respiram favorecem irritações e infecções, enquanto meias inadequadas podem causar bolhas e desconforto.
Equipamentos de suporte, como joelheiras e tornozeleiras, devem ser utilizados somente com orientação profissional, principalmente em processos de reabilitação.
Avaliação profissional é indicada
O médico reforça que fatores individuais, como biotipo e tipo de pisada (neutra, pronada ou supinada), interferem diretamente na escolha do calçado. “O ideal é realizar avaliação biomecânica ou procurar um profissional antes de comprar o tênis”, recomenda.
Ele lembra ainda que iniciar ou intensificar uma rotina de treinos requer avaliação médica. “Esse acompanhamento identifica limitações, previne lesões e garante que o exercício seja seguro e eficaz.”
Abaeté Neto afirma que investir em bons equipamentos é uma forma de cuidado com a saúde. “O barato pode sair caro. Um tênis adequado e orientação profissional fazem diferença para que o exercício cumpra seu papel: promover bem-estar, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida”, conclui.