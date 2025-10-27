Chapecoense x Operário: haverá transmissão gratuita? Veja onde assistir ao vivo e online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chapecoense busca manter a boa fase em casa, enquanto o Operário tenta se recuperar e pontuar fora de casa na Série B do Brasileiro.

A Chapecoense enfrenta o Operário em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto será realizado nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Como chegam as equipes

A Chapecoense vem de bons resultados recentes, com vitórias que aumentaram a confiança da equipe e melhoraram sua posição na tabela. O time aposta no entrosamento do meio-campo e na força ofensiva para conquistar mais três pontos em casa.

O Operário, por outro lado, busca se recuperar de resultados irregulares. A equipe paranaense aposta na experiência de seus jogadores e na consistência defensiva para pontuar fora de casa e se aproximar das primeiras posições.

Onde assistir ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere, serviço de pay-per-view do Campeonato Brasileiro.

Ficha de jogo

Partida: Chapecoense x Operário

Chapecoense x Operário Data: 27/10/2025

27/10/2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Arena Condá, Chapecó (SC) Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025

Série B do Campeonato Brasileiro 2025 Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Chapecoense

Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Operário

Elias; Diogo Mateus, Índio, Giraldo e Cristiano; Thiaguinho (André), Neto Paraíba, Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Léo Gaúcho. Técnico: Alex Souza