Chapecoense x Operário: haverá transmissão gratuita? Veja onde assistir ao vivo e online
Chapecoense busca manter a boa fase em casa, enquanto o Operário tenta se recuperar e pontuar fora de casa na Série B do Brasileiro.
A Chapecoense enfrenta o Operário em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto será realizado nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).
Como chegam as equipes
A Chapecoense vem de bons resultados recentes, com vitórias que aumentaram a confiança da equipe e melhoraram sua posição na tabela. O time aposta no entrosamento do meio-campo e na força ofensiva para conquistar mais três pontos em casa.
O Operário, por outro lado, busca se recuperar de resultados irregulares. A equipe paranaense aposta na experiência de seus jogadores e na consistência defensiva para pontuar fora de casa e se aproximar das primeiras posições.
Onde assistir ao vivo?
O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere, serviço de pay-per-view do Campeonato Brasileiro.
Ficha de jogo
- Partida: Chapecoense x Operário
- Data: 27/10/2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025
- Transmissão: Premiere
Prováveis escalações
Chapecoense
Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Operário
Elias; Diogo Mateus, Índio, Giraldo e Cristiano; Thiaguinho (André), Neto Paraíba, Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Léo Gaúcho. Técnico: Alex Souza