Onde assistir | Notícia

Sporting x Alverca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leões estreiam na competição nas quartas de final, devido à boa campanha da equipe na Liga Portugal, e esperam evitar surpresa em casa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/10/2025 às 15:43
Jogadores do Sporting comemoram gol
Jogadores do Sporting comemoram gol - Reprodução/ Sporting

Sporting e Alverca se enfrentam nesta terça-feira (28), às 17h15 (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal. A partida será disputada no Estádio José Alvalade.

Como chegam as equipes

O Sporting está invicto há quatro partidas e busca a vitória para garantir a classificação para as semifinais. Os Leões venceram seu último jogo, diante do Tondela, pelo placar de 3 a 0.

O Alverca foi goleado pelo Gil Vicente, por 4 a 0 e disputará a Taça da Liga após garantir o título da segunda divisão portuguesa. O time busca uma zebra em Alvalade.

Onde assistir Sporting x Alverca ao vivo

A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Apenas canais portugueses irão transmitir o jogo, como o Sport TV1.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (28/10) – 17h15 (Horário de Brasília)
  • Competição: Taça da Liga de Portugal – Quartas de final (Jogo Único)
  • Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: Não haverá transmissão ao vivo para o Brasil

Prováveis Escalações

Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Matheus Reis e Ricardo Mangas; Kochorashvili e Morita; Geny Catamo, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda; Ioannidis. Técnico: Rui Borges.

Alverca: André Gomes, Naves, Sergi Gómez e Bastien Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Alex Amorim e Francisco Chissumba; Lincoln, Marezi e Figueiredo. Técnico: Custódio Castro

