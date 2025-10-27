Sporting x Alverca: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leões estreiam na competição nas quartas de final, devido à boa campanha da equipe na Liga Portugal, e esperam evitar surpresa em casa
Sporting e Alverca se enfrentam nesta terça-feira (28), às 17h15 (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal. A partida será disputada no Estádio José Alvalade.
Como chegam as equipes
O Sporting está invicto há quatro partidas e busca a vitória para garantir a classificação para as semifinais. Os Leões venceram seu último jogo, diante do Tondela, pelo placar de 3 a 0.
O Alverca foi goleado pelo Gil Vicente, por 4 a 0 e disputará a Taça da Liga após garantir o título da segunda divisão portuguesa. O time busca uma zebra em Alvalade.
Onde assistir Sporting x Alverca ao vivo
A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Apenas canais portugueses irão transmitir o jogo, como o Sport TV1.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (28/10) – 17h15 (Horário de Brasília)
- Competição: Taça da Liga de Portugal – Quartas de final (Jogo Único)
- Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: Não haverá transmissão ao vivo para o Brasil
Prováveis Escalações
Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Matheus Reis e Ricardo Mangas; Kochorashvili e Morita; Geny Catamo, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda; Ioannidis. Técnico: Rui Borges.
Alverca: André Gomes, Naves, Sergi Gómez e Bastien Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Alex Amorim e Francisco Chissumba; Lincoln, Marezi e Figueiredo. Técnico: Custódio Castro