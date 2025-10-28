Sport divulga combo promocional de ingressos contra Juventude e Atlético-MG

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rubro-negros pode garantir entrada a partir de R$ 30; Leão também libera gratuidade para mulheres e crianças até 12 anos na arquibancada frontal

O Sport divulgou o cronograma de vendas de ingressos para as partidas contra Juventude e Atlético-MG, válidas respectivamente pela 32ª e 33ª rodadas do Brasileirão Série A 2025.

As duas partidas acontecerão na Ilha do Retiro nos dias 05 e 08 de novembro. Os bilhetes são em dois lotes, com o primeiro a partir de R$ 30, válidos até 23h59 da terça-feira (04/11).

05/10 (Quarta-feira) - 19h - Sport x Juventude

08/10 (Sábado) - 16h - Sport x Atlético-MG

Após esse prazo, os preços retornam ao padrão. Os torcedores podem comprar os ingressos de forma antecipada no site oficial do clube. A prioridade é para sócios, conforme o plano.

1° lote promocional: até 23h59 do dia 04 de novembro.

2° lote (preço normal) a partir de 00h de 05 de novembro.

Torcedora segura o escudo do Sport na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Gratuidade e cronograma oficial das vendas

A entrada gratuita para mulheres e crianças (até 12 anos e 11 meses) na Arquibancada Frontal* segue disponível. Independente do setor, é obrigatório a biometria facial e o check-in no site.

*De 07 anos e 11 meses para os demais setores.

*É necessário apresentar documento de identidade da criança no momento do acesso.

Na terça-feira (28/10), às 14h, iniciou para Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 20h, foi a vez da categoria Sócio Rubro-Negro.

Na quarta-feira (29/10), às 09h vendas para o Sócio Leão, às 10h para Sócio Leão de Todos e às 12h a liberação da compra para o público geral e também visitante. Abaixo, veja os valores!

Passo a passo da biometria facial:

Acesse o site de sócio ou de ingressos do Sport.

Faça login com suas credenciais.

Clique no seu usuário e selecione “Cadastrar seu status facial”.

Siga as instruções para tirar a foto.

Envie o documento (RG, CNH ou Passaporte).

Aguarde a confirmação do cadastro.

Valores dos ingressos contra Juventude e Atlético-MG

Promocional

Cadeira Central: R$ 70

Cadeira Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 40 (combo)*



Arquibancada Sede: R$ 30 (combo)*



Arquibancada Frontal: R$ 40 (combo)*

*Valor promocional até às 23h59h da terça-feira (04/10)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80*

Cadeiras Ampliação: R$ 60*



Sociais: R$ 50*



Sede: R$ 60*



Arquibancada Frontal: R$ 50*



*Valor para o jogo contra o Juventude, exclusivamente

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160*

Cadeiras Ampliação: R$ 120*



Arquibancada Sede: R$ 120*



Arquibancada Frontal: R$ 100*



Ilha Lounge: R$ 180*



*Valor para o jogo contra o Juventude, exclusivamente

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100



Camarote: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50



Camarote: R$ 50



Visitante: