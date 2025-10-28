fechar
Sport | Notícia

Sport divulga combo promocional de ingressos contra Juventude e Atlético-MG

Rubro-negros pode garantir entrada a partir de R$ 30; Leão também libera gratuidade para mulheres e crianças até 12 anos na arquibancada frontal

Por Robert Sarmento Publicado em 28/10/2025 às 13:38 | Atualizado em 28/10/2025 às 14:05
Torcida do Sport na arquibancada frontal da Ilha do Retiro
Torcida do Sport na arquibancada frontal da Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

O Sport divulgou o cronograma de vendas de ingressos para as partidas contra Juventude e Atlético-MG, válidas respectivamente pela 32ª e 33ª rodadas do Brasileirão Série A 2025.

As duas partidas acontecerão na Ilha do Retiro nos dias 05 e 08 de novembro. Os bilhetes são em dois lotes, com o primeiro a partir de R$ 30, válidos até 23h59 da terça-feira (04/11).

  • 05/10 (Quarta-feira) - 19h - Sport x Juventude
  • 08/10 (Sábado) - 16h - Sport x Atlético-MG

Após esse prazo, os preços retornam ao padrão. Os torcedores podem comprar os ingressos de forma antecipada no site oficial do clube. A prioridade é para sócios, conforme o plano.

  • 1° lote promocional: até 23h59 do dia 04 de novembro.
  • 2° lote (preço normal) a partir de 00h de 05 de novembro.

Paulo Paiva/Sport
Torcedora segura o escudo do Sport na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Gratuidade e cronograma oficial das vendas

A entrada gratuita para mulheres e crianças (até 12 anos e 11 meses) na Arquibancada Frontal* segue disponível. Independente do setor, é obrigatório a biometria facial e o check-in no site.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • *De 07 anos e 11 meses para os demais setores.
  • *É necessário apresentar documento de identidade da criança no momento do acesso.

 

Na terça-feira (28/10), às 14h, iniciou para Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 20h, foi a vez da categoria Sócio Rubro-Negro.

Leia Também

Na quarta-feira (29/10), às 09h vendas para o Sócio Leão, às 10h para Sócio Leão de Todos e às 12h a liberação da compra para o público geral e também visitante. Abaixo, veja os valores!

Passo a passo da biometria facial:

  • Acesse o site de sócio ou de ingressos do Sport.
  • Faça login com suas credenciais.
  • Clique no seu usuário e selecione “Cadastrar seu status facial”.
  • Siga as instruções para tirar a foto.
  • Envie o documento (RG, CNH ou Passaporte).
  • Aguarde a confirmação do cadastro.

Valores dos ingressos contra Juventude e Atlético-MG

Promocional

  • Cadeira Central: R$ 70
  • Cadeira Ampliação: R$ 50
  • Sociais: R$ 40 (combo)*
  • Arquibancada Sede: R$ 30 (combo)*
  • Arquibancada Frontal: R$ 40 (combo)*

*Valor promocional até às 23h59h da terça-feira (04/10)

Sócio

  • Cadeiras Central: R$ 80*
  • Cadeiras Ampliação: R$ 60*
  • Sociais: R$ 50*
  • Sede: R$ 60*
  • Arquibancada Frontal: R$ 50*

*Valor para o jogo contra o Juventude, exclusivamente

Não sócio

  • Cadeiras Central: R$ 160*
  • Cadeiras Ampliação: R$ 120*
  • Arquibancada Sede: R$ 120*
  • Arquibancada Frontal: R$ 100*
  • Ilha Lounge: R$ 180*

*Valor para o jogo contra o Juventude, exclusivamente

Proprietário

  • Cadeiras Central: R$ 100
  • Cadeiras Ampliação: R$ 100
  • Camarote: R$ 100

Proprietário e sócio

  • Cadeiras Central: R$ 50
  • Cadeiras Ampliação: R$ 50
  • Camarote: R$ 50

Visitante:

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

 

Leia também

"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026
Crítica

"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026
Série B 2026: Quais serão os adversários do Sport em caso de rebaixamento?
Série B 2026

Série B 2026: Quais serão os adversários do Sport em caso de rebaixamento?

Compartilhe

Tags