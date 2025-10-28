Sport divulga combo promocional de ingressos contra Juventude e Atlético-MG
Rubro-negros pode garantir entrada a partir de R$ 30; Leão também libera gratuidade para mulheres e crianças até 12 anos na arquibancada frontal
O Sport divulgou o cronograma de vendas de ingressos para as partidas contra Juventude e Atlético-MG, válidas respectivamente pela 32ª e 33ª rodadas do Brasileirão Série A 2025.
As duas partidas acontecerão na Ilha do Retiro nos dias 05 e 08 de novembro. Os bilhetes são em dois lotes, com o primeiro a partir de R$ 30, válidos até 23h59 da terça-feira (04/11).
- 05/10 (Quarta-feira) - 19h - Sport x Juventude
- 08/10 (Sábado) - 16h - Sport x Atlético-MG
Após esse prazo, os preços retornam ao padrão. Os torcedores podem comprar os ingressos de forma antecipada no site oficial do clube. A prioridade é para sócios, conforme o plano.
- 1° lote promocional: até 23h59 do dia 04 de novembro.
- 2° lote (preço normal) a partir de 00h de 05 de novembro.
Gratuidade e cronograma oficial das vendas
A entrada gratuita para mulheres e crianças (até 12 anos e 11 meses) na Arquibancada Frontal* segue disponível. Independente do setor, é obrigatório a biometria facial e o check-in no site.
- *De 07 anos e 11 meses para os demais setores.
- *É necessário apresentar documento de identidade da criança no momento do acesso.
Na terça-feira (28/10), às 14h, iniciou para Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 20h, foi a vez da categoria Sócio Rubro-Negro.
Na quarta-feira (29/10), às 09h vendas para o Sócio Leão, às 10h para Sócio Leão de Todos e às 12h a liberação da compra para o público geral e também visitante. Abaixo, veja os valores!
Passo a passo da biometria facial:
- Acesse o site de sócio ou de ingressos do Sport.
- Faça login com suas credenciais.
- Clique no seu usuário e selecione “Cadastrar seu status facial”.
- Siga as instruções para tirar a foto.
- Envie o documento (RG, CNH ou Passaporte).
- Aguarde a confirmação do cadastro.
Valores dos ingressos contra Juventude e Atlético-MG
Promocional
- Cadeira Central: R$ 70
- Cadeira Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 40 (combo)*
- Arquibancada Sede: R$ 30 (combo)*
- Arquibancada Frontal: R$ 40 (combo)*
*Valor promocional até às 23h59h da terça-feira (04/10)
Sócio
- Cadeiras Central: R$ 80*
- Cadeiras Ampliação: R$ 60*
- Sociais: R$ 50*
- Sede: R$ 60*
- Arquibancada Frontal: R$ 50*
*Valor para o jogo contra o Juventude, exclusivamente
Não sócio
- Cadeiras Central: R$ 160*
- Cadeiras Ampliação: R$ 120*
- Arquibancada Sede: R$ 120*
- Arquibancada Frontal: R$ 100*
- Ilha Lounge: R$ 180*
*Valor para o jogo contra o Juventude, exclusivamente
Proprietário
- Cadeiras Central: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 100
- Camarote: R$ 100
Proprietário e sócio
- Cadeiras Central: R$ 50
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Camarote: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)