Cabelo e esportes: como proteger os fios de suor, cloro e sol
Suor, exposição solar e contato frequente com água de piscina são fatores que comprometem tanto a aparência quanto a estrutura dos fios
Praticar esportes é sinônimo de saúde e disposição, mas para os cabelos pode representar um desafio extra.
Ressecamento, quebra, desbotamento da cor e até irritações no couro cabeludo podem surgir quando não há cuidados específicos.
A boa notícia é que alguns ajustes simples na rotina fazem toda a diferença para manter o cabelo bonito e saudável, mesmo com uma vida ativa.
Suor: o inimigo invisível
O suor em si não danifica a fibra capilar, mas, ao se acumular no couro cabeludo, pode causar coceira, descamação e oleosidade em excesso.
Após os treinos, enxaguar os fios com água corrente já ajuda a remover resíduos. Shampoos suaves e livres de sulfato são boas opções para equilibrar a limpeza sem ressecar.
Cloro: vilão das piscinas
A exposição frequente à água com cloro pode ressecar os fios, deixar a cor esverdeada em loiras e acelerar o desbotamento em cabelos tingidos.
Para reduzir os danos, o ideal é molhar os cabelos com água doce antes de entrar na piscina e aplicar um leave-in protetor.
Bonés de natação também são aliados indispensáveis para quem treina com regularidade.
Sol: desbotamento e quebra
Os raios solares oxidam os pigmentos da fibra capilar, provocando desbotamento da cor e enfraquecimento.
O uso de produtos com filtro UV, aliados a chapéus e viseiras, cria uma barreira eficaz contra a radiação. Finalizadores com proteção térmica e solar cumprem bem esse papel no dia a dia.
Dicas práticas para incluir na rotina
- Use óleos leves ou séruns antes da prática esportiva para criar uma película protetora.
- Prefira penteados presos que reduzam o atrito e a quebra durante a atividade.
- Aposte em máscaras de nutrição semanais para repor os nutrientes perdidos.
- Se o treino for ao ar livre, redobre a proteção solar para fios e couro cabeludo.