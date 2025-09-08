Cabelo e esportes: como proteger os fios de suor, cloro e sol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suor, exposição solar e contato frequente com água de piscina são fatores que comprometem tanto a aparência quanto a estrutura dos fios

Praticar esportes é sinônimo de saúde e disposição, mas para os cabelos pode representar um desafio extra.

Ressecamento, quebra, desbotamento da cor e até irritações no couro cabeludo podem surgir quando não há cuidados específicos.

A boa notícia é que alguns ajustes simples na rotina fazem toda a diferença para manter o cabelo bonito e saudável, mesmo com uma vida ativa.

Suor: o inimigo invisível

O suor em si não danifica a fibra capilar, mas, ao se acumular no couro cabeludo, pode causar coceira, descamação e oleosidade em excesso.

Após os treinos, enxaguar os fios com água corrente já ajuda a remover resíduos. Shampoos suaves e livres de sulfato são boas opções para equilibrar a limpeza sem ressecar.

Cloro: vilão das piscinas

A exposição frequente à água com cloro pode ressecar os fios, deixar a cor esverdeada em loiras e acelerar o desbotamento em cabelos tingidos.

Para reduzir os danos, o ideal é molhar os cabelos com água doce antes de entrar na piscina e aplicar um leave-in protetor.

Bonés de natação também são aliados indispensáveis para quem treina com regularidade.

Sol: desbotamento e quebra

Os raios solares oxidam os pigmentos da fibra capilar, provocando desbotamento da cor e enfraquecimento.

O uso de produtos com filtro UV, aliados a chapéus e viseiras, cria uma barreira eficaz contra a radiação. Finalizadores com proteção térmica e solar cumprem bem esse papel no dia a dia.

Dicas práticas para incluir na rotina