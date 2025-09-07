Tranças modernas: penteados que saíram das passarelas direto para o dia a dia
Do look casual ao sofisticado: conheça tranças modernas que saíram das passarelas e conquistaram o dia a dia das it girls.
As tranças nunca saem de moda, mas em 2025 elas vêm com novos estilos, texturas e combinações que deixam qualquer look mais fashion e descolado.
Inspiradas nas passarelas internacionais, essas opções são perfeitas tanto para eventos especiais quanto para o dia a dia, trazendo charme e praticidade sem complicação.
Selecionamos os principais estilos de tranças modernas que estão conquistando espaço entre fashionistas e influenciadoras:
1. Trança embutida lateral
Essa versão moderna da trança embutida adiciona sofisticação e movimento ao cabelo. Feita de forma lateral, valoriza o rosto e combina com cabelos médios e longos, funcionando para looks casuais ou mais elegantes.
2. Trança boxeadora repaginada
A famosa trança boxeadora ganha um toque fashion com fios levemente soltos e textura natural. Essa versão menos certinha e mais descontraída permite um visual moderno, perfeito para o dia a dia ou para complementar produções esportivas.
3. Tranças miniatura ou micro braids
As micro tranças estão em alta, oferecendo versatilidade e criatividade. Podem ser usadas sozinhas, misturadas a cabelos soltos ou combinadas com acessórios, garantindo um visual contemporâneo e cheio de personalidade.
4. Trança espinha de peixe
Elegante e delicada, a trança espinha de peixe continua em alta, mas agora em versões mais soltas e volumosas, transmitindo leveza e naturalidade ao look. Ideal para eventos formais ou para quem deseja um penteado sofisticado no dia a dia.
Vamos trançar?
As tranças modernas de 2025 mostram que é possível unir praticidade, estilo e personalidade em um penteado.
Seja para o trabalho, estudo ou um evento especial, essas opções transformam qualquer visual, provando que o clássico também pode ser fashion e contemporâneo.