Tranças modernas: penteados que saíram das passarelas direto para o dia a dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Do look casual ao sofisticado: conheça tranças modernas que saíram das passarelas e conquistaram o dia a dia das it girls.

Clique aqui e escute a matéria

As tranças nunca saem de moda, mas em 2025 elas vêm com novos estilos, texturas e combinações que deixam qualquer look mais fashion e descolado.

Inspiradas nas passarelas internacionais, essas opções são perfeitas tanto para eventos especiais quanto para o dia a dia, trazendo charme e praticidade sem complicação.

Selecionamos os principais estilos de tranças modernas que estão conquistando espaço entre fashionistas e influenciadoras:

1. Trança embutida lateral

Essa versão moderna da trança embutida adiciona sofisticação e movimento ao cabelo. Feita de forma lateral, valoriza o rosto e combina com cabelos médios e longos, funcionando para looks casuais ou mais elegantes.

2. Trança boxeadora repaginada

A famosa trança boxeadora ganha um toque fashion com fios levemente soltos e textura natural. Essa versão menos certinha e mais descontraída permite um visual moderno, perfeito para o dia a dia ou para complementar produções esportivas.

3. Tranças miniatura ou micro braids

As micro tranças estão em alta, oferecendo versatilidade e criatividade. Podem ser usadas sozinhas, misturadas a cabelos soltos ou combinadas com acessórios, garantindo um visual contemporâneo e cheio de personalidade.

4. Trança espinha de peixe

Elegante e delicada, a trança espinha de peixe continua em alta, mas agora em versões mais soltas e volumosas, transmitindo leveza e naturalidade ao look. Ideal para eventos formais ou para quem deseja um penteado sofisticado no dia a dia.

Vamos trançar?

As tranças modernas de 2025 mostram que é possível unir praticidade, estilo e personalidade em um penteado.

Seja para o trabalho, estudo ou um evento especial, essas opções transformam qualquer visual, provando que o clássico também pode ser fashion e contemporâneo.

VEJA TAMBÉM: Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo