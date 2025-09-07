fechar
Perfume | Notícia

Cheiro de banho tomado: 4 fragrâncias refrescantes para usar todos os dias

Quatro perfumes nacionais refrescantes que prolongam a sensação de banho tomado, perfeitos para o dia a dia com leveza e frescor.

Por Daniela de Sá Publicado em 07/09/2025 às 19:54
Perfume feminino
Perfume feminino - iStock

Nada como aquela sensação de frescor e leveza que acompanha o cheiro de quem acabou de sair do banho. Para prolongar essa sensação ao longo do dia, nada melhor do que escolher fragrâncias que tragam esse efeito.

Se você busca perfumes nacionais que oferecem essa sensação de limpeza e frescor, confira as opções abaixo:

1. Kriska Flores – Natura

Kriska Flores é uma fragrância floral frutada que combina notas de pêssego, manga, tangerina e framboesa, com um toque de jasmim, gardênia e rosa. Sua base de musk e sândalo confere suavidade e conforto, tornando-a ideal para o uso diário.

2. Cuide-se Bem: Nuvem – O Boticário

Cuide-se Bem: Nuvem é uma fragrância clean e relaxante, com notas de maçã verde, muguet, mandarina e bergamota. Sua composição suave e refrescante traz uma sensação de frescor imediato, perfeita para os dias quentes.

3. Passeio Encantado - Granado

Passeio Encantado combina a frescura da laranja e petitgrain com notas gourmand, como amêndoa e tonka bean. Sua fragrância delicada e reconfortante é uma verdadeira viagem sensorial.

4. Aquavibe Pitanga – Avon

Com notas de pitanga e frutas vermelhas, essa fragrância traz uma sensação de frescor e energia. Sua leveza e suavidade são perfeitas para os dias quentes, proporcionando uma sensação de limpeza e renovação.

Escolha seu próximo cheirinho refrescante!

Escolher um perfume que ofereça a sensação de frescor e limpeza é uma ótima maneira de começar o dia com energia positiva.

As opções acima são perfeitas para quem busca essa sensação de "cheiro de banho tomado" ao longo do dia. Experimente e descubra qual delas combina melhor com você!

