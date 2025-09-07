Perfumes femininos 2025: tendências de fragrâncias que estão dominando a estação
As fragrâncias que estão bombando em 2025: perfumes nacionais florais, amadeirados e gourmands que garantem presença e elegância; confira!
O ano de 2025 trouxe uma revolução olfativa para a perfumaria brasileira. As marcas nacionais estão apostando em fragrâncias mais sofisticadas, com fixação prolongada e notas que atendem aos desejos mais exigentes.
Se você está em busca de um perfume que combine com seu estilo e personalidade, confira as principais tendências e lançamentos que estão conquistando o mercado.
1. Florientais com toque gourmand
As fragrâncias florientais, que combinam notas florais com especiarias e elementos gourmands, continuam em alta. Elas oferecem uma sensação de aconchego e sofisticação, sendo perfeitas para diversas ocasiões.
Destaques:
- Coffee Woman Sense – O Boticário: uma combinação envolvente de café, baunilha e âmbar, proporcionando uma experiência olfativa marcante e acolhedora.
- Egeo Dolce – O Boticário: uma mistura doce e cremosa de marshmallow, baunilha e framboesa, criando uma fragrância irresistível e aconchegante.
2. Florais frutados refrescantes
Para os dias mais quentes, os florais frutados oferecem frescor e leveza. Combinando notas de frutas cítricas e florais delicadas, essas fragrâncias são ideais para o verão.
Destaques:
- Lily – O Boticário: Uma fragrância fresca e floral, com notas de lírio-do-vale e jasmim, transmitindo elegância e suavidade.
- Floratta Blue – O Boticário: Uma mistura de frutas cítricas e flores aquáticas, criando uma sensação de frescor e liberdade.
3. Amadeirados com personalidade
Os perfumes amadeirados estão ganhando espaço, oferecendo profundidade e complexidade. Com notas de madeira, musgo e especiarias, essas fragrâncias são ideais para quem busca um aroma mais intenso e duradouro.
Destaques:
- Una – Natura: Uma fragrância sofisticada com notas de âmbar, sândalo e musk, proporcionando um aroma envolvente e duradouro.
- Eudora Rouge – Eudora: Uma combinação de notas amadeiradas e florais, criando uma fragrância intensa e marcante.
4. Cítricos energizantes
Os perfumes cítricos continuam em alta, oferecendo frescor e energia. Com notas de limão, laranja e bergamota, essas fragrâncias são perfeitas para o dia a dia.
Destaques:
- Kaiak – Natura: Uma fragrância refrescante com notas de limão e bergamota, transmitindo energia e vitalidade.
- Limão Siciliano – Phebo: Uma mistura de limão siciliano e notas verdes, criando uma sensação de frescor e leveza.
5. Tendência de layering
O conceito de layering, ou combinação de diferentes fragrâncias para criar uma assinatura única, está em alta. As marcas estão oferecendo produtos complementares, como body sprays e cremes hidratantes, para permitir essa personalização.
Destaques:
- Linha Lily – O Boticário: Composta por perfume, body spray e creme hidratante, permitindo criar uma fragrância personalizada e duradoura.
- Linha Egeo – O Boticário: Oferece diferentes produtos com a mesma fragrância, facilitando a combinação e personalização do aroma.
Entre na moda!
As tendências de perfumaria para 2025 refletem a busca por autenticidade, sofisticação e personalização. As marcas nacionais estão oferecendo fragrâncias que atendem a diversos gostos e estilos, permitindo que cada pessoa encontre o perfume que mais combina com sua personalidade.
Se você está em busca de uma nova assinatura olfativa, 2025 é o ano perfeito para explorar e descobrir novas fragrâncias que irão marcar sua presença.