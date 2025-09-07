Cabelos médios em alta: 4 cortes que são tendência em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cabelos médios em 2025: 5 cortes que combinam elegância, versatilidade e modernidade para renovar seu visual com facilidade; confira!

Clique aqui e escute a matéria

Em 2025, os cabelos médios seguem firmes como uma das opções mais versáteis e estilosas para mulheres de todas as idades.

Esse comprimento é democrático: permite experimentar cortes modernos, brincar com camadas, franjas e texturas, sem abrir mão da praticidade na hora de pentear.

Além disso, os cabelos médios funcionam bem em diferentes tipos de fio, do liso ao cacheado, e são perfeitos para quem quer renovar o visual sem comprometer muito o comprimento.

Seja para quem busca um look despojado, sofisticado ou cheio de movimento, existem cortes que valorizam o rosto, dão leveza aos fios e ainda acompanham as tendências internacionais.

Selecionamos 5 cortes médios que estão em alta em 2025, que prometem deixar qualquer visual atualizado e cheio de personalidade.

1. Long Bob

O Long Bob permanece como um clássico moderno, com comprimento na altura dos ombros e pontas levemente desconectadas. Esse corte é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo.

2. Shaggy Hair

Inspirado nos anos 90, o Shaggy Hair é caracterizado por camadas desfiadas que criam volume e movimento. É perfeito para quem deseja um visual despojado e cheio de atitude.

3. Corte em Camadas

As camadas continuam em alta, proporcionando leveza e movimento aos fios. Esse corte é versátil e pode ser adaptado a diferentes tipos de cabelo e formatos de rosto.

4. Corte com Franjas

As franjas, especialmente as do tipo cortina, continuam em alta em 2025. Elas adicionam um toque de suavidade e podem ser combinadas com diferentes estilos de corte médio.

Escolher o corte de cabelo ideal depende do seu estilo pessoal, tipo de cabelo e formato de rosto. Consultando um profissional, você pode encontrar a opção que melhor valoriza sua beleza natural.

VEJA TAMBÉM: Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo

Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo