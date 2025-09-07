fechar
Cabelo | Notícia

Cabelos médios em alta: 4 cortes que são tendência em 2025

Cabelos médios em 2025: 5 cortes que combinam elegância, versatilidade e modernidade para renovar seu visual com facilidade; confira!

Por Daniela de Sá Publicado em 07/09/2025 às 20:09 | Atualizado em 07/09/2025 às 21:01
As ondas nos cabelos, que fizeram sucesso nos anos 90, voltaram com tudo (Imagem: Look Studio | Shutterstock)
As ondas nos cabelos, que fizeram sucesso nos anos 90, voltaram com tudo (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

Em 2025, os cabelos médios seguem firmes como uma das opções mais versáteis e estilosas para mulheres de todas as idades.

Esse comprimento é democrático: permite experimentar cortes modernos, brincar com camadas, franjas e texturas, sem abrir mão da praticidade na hora de pentear.

Além disso, os cabelos médios funcionam bem em diferentes tipos de fio, do liso ao cacheado, e são perfeitos para quem quer renovar o visual sem comprometer muito o comprimento.

Seja para quem busca um look despojado, sofisticado ou cheio de movimento, existem cortes que valorizam o rosto, dão leveza aos fios e ainda acompanham as tendências internacionais.

Selecionamos 5 cortes médios que estão em alta em 2025, que prometem deixar qualquer visual atualizado e cheio de personalidade.

1. Long Bob

O Long Bob permanece como um clássico moderno, com comprimento na altura dos ombros e pontas levemente desconectadas. Esse corte é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo.

2. Shaggy Hair

Inspirado nos anos 90, o Shaggy Hair é caracterizado por camadas desfiadas que criam volume e movimento. É perfeito para quem deseja um visual despojado e cheio de atitude.

3. Corte em Camadas

As camadas continuam em alta, proporcionando leveza e movimento aos fios. Esse corte é versátil e pode ser adaptado a diferentes tipos de cabelo e formatos de rosto.

4. Corte com Franjas

As franjas, especialmente as do tipo cortina, continuam em alta em 2025. Elas adicionam um toque de suavidade e podem ser combinadas com diferentes estilos de corte médio.

Escolher o corte de cabelo ideal depende do seu estilo pessoal, tipo de cabelo e formato de rosto. Consultando um profissional, você pode encontrar a opção que melhor valoriza sua beleza natural.

