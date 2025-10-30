Sport divulga preços dos ingressos para jogo atrasado contra Flamengo pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela atrasada 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que o clube carioca não disputou por causa da Copa do Mundo de Clubes

O Sport informou o calendário de vendas e os respectivos preços dos ingressos para o confronto com o Flamengo, agendado para o dia 15 de novembro na Arena de Pernambuco. A partida é válida pela 12ª rodada, que estava pendente na Série A do Campeonato Brasileiro.

A comercialização dos bilhetes já foi iniciada e é exclusiva para os sócios do Sport pertencentes aos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Paralelamente, a venda para a torcida do Flamengo também está aberta, com valores para os visitantes que variam de R$ 125 a R$ 300.

Para os torcedores do Sport, há preços promocionais válidos até 12 de novembro, com ingressos custando entre R$ 50 e R$ 120. Após essa data, os bilhetes voltam ao valor regular.

O cronograma de vendas se expandirá para outros planos de sócios: neste sábado (1º), a partir das 18h30, inicia-se para o plano Rubro-negro.

Na segunda-feira, a liberação será para os sócios Leão, e na terça-feira, para o Leão de Todos, também começando às 18h30. Por fim, o público geral do Sport poderá adquirir os ingressos na sexta-feira, a partir do meio-dia (12h).

É importante destacar que o Sport cedeu a operação da partida para uma empresa privada, em troca de R$ 3 milhões líquidos. Como parte do acordo, o clube concordou em ampliar o espaço para a torcida adversária de 10% para 30% da capacidade do estádio, que será alocado nos setores norte inferior e superior.

Veja os valores dos ingressos para Sport x Flamengo

Promocional (Inteira/Meia)

Sul Superior: R$ 100 - R$ 50



Sul Inferior: R$ 100 - R$ 50



Oeste Superior: R$ 120 - R$ 60



Oeste Inferior: R$ 120 - R$ 60



Leste Superior: R$ 120 - R$ 60



Leste Inferior: R$ 120 - R$ 60

*Valor promocional até às 23h59h do dia 12/11

Sócio (valor padrão)

Sul Superior: R$ 125



Sul Inferior: R$ 150



Oeste Superior: R$ 125



Oeste Inferior: R$ 150



Leste Superior: R$ 125



Leste Inferior: R$ 150



Deck Leste: R$ 175

Não sócio (Inteira/Meia)

Sul Superior: R$ 250 - R$ 125



Sul Inferior: R$ 300 - R$ 150



Oeste Superior: R$ 250 - R$ 125



Oeste Inferior: R$ 300 - R$ 150



Leste Superior: R$ 250 - R$ 125



Leste Inferior: R$ 300 - R$ 150



Deck Leste: R$ 350 - R$ 175

Proprietário de camarote e cadeira

R$ 100 - R$ 50

Proprietário e sócio de camarote e cadeira

R$ 100 - R$ 50

Torcida do Flamengo: (Inteira/Meia)