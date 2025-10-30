Sport divulga preços dos ingressos para jogo atrasado contra Flamengo pelo Brasileirão
O duelo é válido pela atrasada 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que o clube carioca não disputou por causa da Copa do Mundo de Clubes
O Sport informou o calendário de vendas e os respectivos preços dos ingressos para o confronto com o Flamengo, agendado para o dia 15 de novembro na Arena de Pernambuco. A partida é válida pela 12ª rodada, que estava pendente na Série A do Campeonato Brasileiro.
A comercialização dos bilhetes já foi iniciada e é exclusiva para os sócios do Sport pertencentes aos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Paralelamente, a venda para a torcida do Flamengo também está aberta, com valores para os visitantes que variam de R$ 125 a R$ 300.
Para os torcedores do Sport, há preços promocionais válidos até 12 de novembro, com ingressos custando entre R$ 50 e R$ 120. Após essa data, os bilhetes voltam ao valor regular.
O cronograma de vendas se expandirá para outros planos de sócios: neste sábado (1º), a partir das 18h30, inicia-se para o plano Rubro-negro.
Na segunda-feira, a liberação será para os sócios Leão, e na terça-feira, para o Leão de Todos, também começando às 18h30. Por fim, o público geral do Sport poderá adquirir os ingressos na sexta-feira, a partir do meio-dia (12h).
É importante destacar que o Sport cedeu a operação da partida para uma empresa privada, em troca de R$ 3 milhões líquidos. Como parte do acordo, o clube concordou em ampliar o espaço para a torcida adversária de 10% para 30% da capacidade do estádio, que será alocado nos setores norte inferior e superior.
Veja os valores dos ingressos para Sport x Flamengo
Promocional (Inteira/Meia)
- Sul Superior: R$ 100 - R$ 50
- Sul Inferior: R$ 100 - R$ 50
- Oeste Superior: R$ 120 - R$ 60
- Oeste Inferior: R$ 120 - R$ 60
- Leste Superior: R$ 120 - R$ 60
- Leste Inferior: R$ 120 - R$ 60
*Valor promocional até às 23h59h do dia 12/11
Sócio (valor padrão)
- Sul Superior: R$ 125
- Sul Inferior: R$ 150
- Oeste Superior: R$ 125
- Oeste Inferior: R$ 150
- Leste Superior: R$ 125
- Leste Inferior: R$ 150
- Deck Leste: R$ 175
Não sócio (Inteira/Meia)
- Sul Superior: R$ 250 - R$ 125
- Sul Inferior: R$ 300 - R$ 150
- Oeste Superior: R$ 250 - R$ 125
- Oeste Inferior: R$ 300 - R$ 150
- Leste Superior: R$ 250 - R$ 125
- Leste Inferior: R$ 300 - R$ 150
- Deck Leste: R$ 350 - R$ 175
Proprietário de camarote e cadeira
- R$ 100 - R$ 50
Proprietário e sócio de camarote e cadeira
R$ 100 - R$ 50
Torcida do Flamengo: (Inteira/Meia)
- Norte Superior: R$250 - R$125
- Norte Inferior: R$300 - R$150