Sport | Notícia

Lucas Lima fica de fora de treino do Sport; Aderlan segue como dúvida

A delegação rubro-negra embarcou para a cidade de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (3), onde enfrentará o Cruzeiro e o Atlético-MG

Por Davi Saboya Publicado em 03/10/2025 às 22:17
Lucas Lima, meia do Sport
Lucas Lima, meia do Sport - Paulo Paiva/Sport

O Sport realizou o último treino no Recife, nesta sexta-feira (3), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Na movimentação, um susto: o meia Lucas Lima não treinou, mas, à princípio, não preocupa.

A equipe rubro-negra ainda realiza mais treino, neste sábado (4), em Belo Horizonte, local da partida, no Centro de Treinamento do América-MG. O próximo jogo contra o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

Lucas Lima ficou fora do treinamento devido a desgaste físico e não chegou a ir a campo no CT. Ele foi um dos autores dos gols do Leão, no empate em 2 a 2 com o Fluminense, na última quarta-feira, quando começou a partida no banco de reservas pela primeira vez desde a quinta rodada do Brasileirão.

Dúvida do Sport

O lateral-direito Aderlan, que não atuou na rodada anterior, é considerado dúvida. Ele não participou da partida contra o Fluminense por ter sentido um desconforto muscular na coxa esquerda.

Apesar da incerteza sobre a condição, o lateral deverá viajar, já que o Sport permanecerá em Belo Horizonte após o jogo contra o Cruzeiro. Na próxima quarta-feira, o Leão enfrenta o Atlético-MG, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada.

Caso Aderlan não tenha condições de jogo contra a Raposa, e com Matheus Alexandre suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Daniel Paulista pode optar por Igor Cariús na lateral direita.

