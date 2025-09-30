Sport x Fluminense ao vivo (01/10): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de uma derrota fora de casa no confronto direto contra o Fortaleza

Com cerca de 96% de rebaixamento, o Sport enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de perder o confronto direto por 1x0 para o Fortaleza, o Leão precisa do triunfo em casa para seguir em busca do milagre da permanência.

Se conseguir a vitória, o Sport irá quebrar um retrospecto negativo diante do Fluminense. Isso porque o Leão só venceu dois dos últimos dez confrontos diante do Tricolor das Laranjeiras.

Na classificação, o clube carioca vive uma realidade diferença do time rubro-negro. Enquanto o Sport está afundado na lanterna com 14 pontos, o Fluminense ocupa a 8ª posição com 34 pontos.

Promoção de ingressos

De olho em um bom público na partida, o Sport liberou a entrada gratuita para os acompanhantes de sócios, que terão que fazer o check-in, além de crianças e adolescentes. "Mediante disponibilidade no setor e apresentação de documentação comprobatória no momento do acesso à Ilha do Retiro", informou.

Desfalque no Sport

O atacante Derik Lacerda recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fortaleza e cumprirá a suspensão automática diante do Fluminense. Os nomes cotados para o posto são Colo Ramírez, Pablo e Gonçalo Paciência. Os três não vivem um bom momento pelo Leão. Outra possibilidade é jogar sem centroavante e Barletta surgir na equipe principal.

Dúvidas

O zagueiro Rafael Thyere e o volante Pedro Augusto são dúvidas para o jogo do Sport contra o Fluminense. Thyere deixou a última partida se queixando de dores na lombar. Já o cabeça de área foi vetado por causa de um trauma no joelho. As chances de ambos jogarem são pequenas.

Na zaga, se Rafael Thyere não jogar, João Silva pode assumir a vaga. No meio-campo, Pedro Augusto não é considerado titular.

Retorno

Por outro lado, o volante Zé Lucas volta a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista. Ele cumpriu a suspensão automática diante do Fortaleza.

Fluminense sem Thiago Silva

O Fluminense vem de uma vitória por 2x0 sobre o Botafogo na rodada passada. Para o jogo contra o Sport, o Tricolor das Laranjeiras não contará com o zagueiro Thiago Silva, que se queixou de dores na coxa e será poupado do próximo jogo. Assim, Ignácio deve ocupar a vaga.

No time titular, o clube carioca possui um velho conhecido na lateral esquerda. Trata-se do lateral-esquerdo Renê, que foi projetado nacionalmente com a camisa rubro-negra.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial e aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida apenas pelo pay-per-view Premiere.

Ficha do jogo

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Oliveira e Pablo (Colo Ramirez).

Técnico: Daniel Paulista.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.

Técnico: Luis Zubeldía.