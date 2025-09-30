Sport x Fluminense ao vivo (01/10): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de uma derrota fora de casa no confronto direto contra o Fortaleza
Com cerca de 96% de rebaixamento, o Sport enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de perder o confronto direto por 1x0 para o Fortaleza, o Leão precisa do triunfo em casa para seguir em busca do milagre da permanência.
Se conseguir a vitória, o Sport irá quebrar um retrospecto negativo diante do Fluminense. Isso porque o Leão só venceu dois dos últimos dez confrontos diante do Tricolor das Laranjeiras.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na classificação, o clube carioca vive uma realidade diferença do time rubro-negro. Enquanto o Sport está afundado na lanterna com 14 pontos, o Fluminense ocupa a 8ª posição com 34 pontos.
Promoção de ingressos
De olho em um bom público na partida, o Sport liberou a entrada gratuita para os acompanhantes de sócios, que terão que fazer o check-in, além de crianças e adolescentes. "Mediante disponibilidade no setor e apresentação de documentação comprobatória no momento do acesso à Ilha do Retiro", informou.
Desfalque no Sport
O atacante Derik Lacerda recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fortaleza e cumprirá a suspensão automática diante do Fluminense. Os nomes cotados para o posto são Colo Ramírez, Pablo e Gonçalo Paciência. Os três não vivem um bom momento pelo Leão. Outra possibilidade é jogar sem centroavante e Barletta surgir na equipe principal.
Dúvidas
O zagueiro Rafael Thyere e o volante Pedro Augusto são dúvidas para o jogo do Sport contra o Fluminense. Thyere deixou a última partida se queixando de dores na lombar. Já o cabeça de área foi vetado por causa de um trauma no joelho. As chances de ambos jogarem são pequenas.
Na zaga, se Rafael Thyere não jogar, João Silva pode assumir a vaga. No meio-campo, Pedro Augusto não é considerado titular.
Retorno
Por outro lado, o volante Zé Lucas volta a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista. Ele cumpriu a suspensão automática diante do Fortaleza.
Fluminense sem Thiago Silva
O Fluminense vem de uma vitória por 2x0 sobre o Botafogo na rodada passada. Para o jogo contra o Sport, o Tricolor das Laranjeiras não contará com o zagueiro Thiago Silva, que se queixou de dores na coxa e será poupado do próximo jogo. Assim, Ignácio deve ocupar a vaga.
No time titular, o clube carioca possui um velho conhecido na lateral esquerda. Trata-se do lateral-esquerdo Renê, que foi projetado nacionalmente com a camisa rubro-negra.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial e aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida apenas pelo pay-per-view Premiere.
Ficha do jogo
Sport
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Oliveira e Pablo (Colo Ramirez).
Técnico: Daniel Paulista.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.
Técnico: Luis Zubeldía.
- Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Horário: 19h (de Brasília).
- Árbitro: Raphael Claus (SP).
- Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP).
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view).