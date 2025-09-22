Transmissão Olympique de Marseille x PSG ao vivo online: confira onde assistir
Maior clássico da França seria disputado no domingo, mas foi adiado devido à fortes tempestades. Time de Paris divide atenções com a Bola de Ouro
O Olympique de Marseille recebe o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (22/09) às 15h00 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, pela 5ª rodada do Campeonato Francês.
A partida seria disputada no último domingo (21), mas foi adiada devido à fortes tempestades na cidade de Marselha.
Como chegam as equipes
O Olympique de Marseille oscila na atual temporada, já que tem boas atuações em casa, mas falta regularidade fora, já que foi derrotado em todos os jogos como visitante. A equipe ocupa a oitava colocação na tabela.
O PSG chega embalado. Invicto até agora na Ligue 1, com quatro vitórias em quatro jogos, o time é líder do campeonato. Na partida anterior, o time venceu a Atalanta, na Liga dos Campeões, pelo placar de 4 a 0.
Onde assistir Olympique de Marseille x PSG ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube CazéTV.
Ficha técnica
- Data e Horário: 22/09 (segunda-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
- Competição: Ligue 1 - Rodada 5
- Local: Stade Velódrome, Marselha (França)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
Olympique de Marseille: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd e Emerson Palmieri; Højbjerg, Angel Gomes, Greenwood e O’Riley; Timothy Weah e Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Mbaye, Lee Kang-in e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique