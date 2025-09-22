fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Olympique de Marseille x PSG ao vivo online: confira onde assistir

Maior clássico da França seria disputado no domingo, mas foi adiado devido à fortes tempestades. Time de Paris divide atenções com a Bola de Ouro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/09/2025 às 14:07
Jogadores do PSG comemoram gol
Jogadores do PSG comemoram gol - Instagram/PSG

O Olympique de Marseille recebe o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (22/09) às 15h00 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, pela 5ª rodada do Campeonato Francês.

A partida seria disputada no último domingo (21), mas foi adiada devido à fortes tempestades na cidade de Marselha.

Como chegam as equipes

O Olympique de Marseille oscila na atual temporada, já que tem boas atuações em casa, mas falta regularidade fora, já que foi derrotado em todos os jogos como visitante. A equipe ocupa a oitava colocação na tabela.

O PSG chega embalado. Invicto até agora na Ligue 1, com quatro vitórias em quatro jogos, o time é líder do campeonato. Na partida anterior, o time venceu a Atalanta, na Liga dos Campeões, pelo placar de 4 a 0.

Onde assistir Olympique de Marseille x PSG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube CazéTV.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 22/09 (segunda-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Ligue 1 - Rodada 5
  • Local: Stade Velódrome, Marselha (França)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Olympique de Marseille: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd e Emerson Palmieri; Højbjerg, Angel Gomes, Greenwood e O’Riley; Timothy Weah e Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Mbaye, Lee Kang-in e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Leia também

Transmissão PSG x Atalanta ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Champions League

Transmissão PSG x Atalanta ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
PSG x Atalanta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Champions League

PSG x Atalanta: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags