Transmissão PSG x Atalanta ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
PSG e Atalanta duelam pela primeira rodada da Champions League: o líder francês da Ligue 1 encara o invicto italiano da Série A em busca da vitória.
PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions. A bola rola às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O jogo entre Paris Saint-Germain e Atalanta, válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, será transmitido ao vivo em dois canais pagos:
- TV por assinatura: Space
- Streaming: HBO Max
Infelizmente, não há opções oficiais e gratuitas para assistir a essa partida ao vivo.
Passo a passo para assistir ao jogo
HBO Max:
- Acesse www.hbomax.com
- ou abra o aplicativo HBO Max em seu dispositivo.
- Faça login com sua conta ou assine o serviço.
- Pesquise por "PSG x Atalanta" ou "Champions League" na barra de busca.
- Clique na transmissão ao vivo do jogo para assistir.
Space (TV por assinatura):
- Sintonize o canal Space em sua TV.
- Verifique o horário da transmissão na grade de programação.
Ficha de jogo
- Data: 17/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, na França
- Torneio: Champions League
- Rodada: 1ª da fase de liga
- Onde assistir: Space e HBO Max
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
PSG
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.
Atalanta
Carnesecchi; Scalvani, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalix e Zalewski; Sulemana e Ketelaere; Krstovic. Técnico: Ivan Juric.