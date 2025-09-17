fechar
Champions League |

Transmissão PSG x Atalanta ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

PSG e Atalanta duelam pela primeira rodada da Champions League: o líder francês da Ligue 1 encara o invicto italiano da Série A em busca da vitória.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 14:04
Kvaratskhelia celebrando gol pelo PSG
Kvaratskhelia celebrando gol pelo PSG - Instagram/PSG

PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions. A bola rola às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França.

 

Transmissão ao vivo, online e grátis

O jogo entre Paris Saint-Germain e Atalanta, válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, será transmitido ao vivo em dois canais pagos:

  • TV por assinatura: Space
  • Streaming: HBO Max

Infelizmente, não há opções oficiais e gratuitas para assistir a essa partida ao vivo.

Passo a passo para assistir ao jogo

HBO Max:

  1. Acesse www.hbomax.com
  2. ou abra o aplicativo HBO Max em seu dispositivo.
  3. Faça login com sua conta ou assine o serviço.
  4. Pesquise por "PSG x Atalanta" ou "Champions League" na barra de busca.
  5. Clique na transmissão ao vivo do jogo para assistir.

Space (TV por assinatura):

  1. Sintonize o canal Space em sua TV.
  2. Verifique o horário da transmissão na grade de programação.

Ficha de jogo

  • Data: 17/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, na França
  • Torneio: Champions League
  • Rodada: 1ª da fase de liga
  • Onde assistir: Space e HBO Max

Prováveis escalações

PSG

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Atalanta

Carnesecchi; Scalvani, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalix e Zalewski; Sulemana e Ketelaere; Krstovic. Técnico: Ivan Juric.

