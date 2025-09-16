PSG x Atalanta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
PSG e Atalanta se enfrentam pela Champions League: francês lidera a Ligue 1, já o italiano chega invicto na Série A e busca surpreender.
PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions. A bola rola às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França.
Como chegam as equipes?
PSG
Atual campeão da Champions League, chega com moral após golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final da temporada passada e vencer a Supercopa da Europa contra o Tottenham.
Líder do Campeonato Francês com 12 pontos, o time terá o retorno de Khvicha Kvaratskhelia, mas perde Dembélé e Doué por lesão.
Atalanta
Após campanha fraca na última Champions, o time italiano chega invicto no Campeonato Italiano, mas com apenas uma vitória em três jogos, ocupando a 7ª posição.
O técnico Ivan Juric pode ter os retornos de Éderson e Ademola Lookman para o confronto.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre PSG e Atalanta terá transmissão ao vivo pelo canal de TV por assinatura Space e pelo streaming HBO Max, que exibe todos os jogos da Champions League.
Ficha de jogo
- Data: 17/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, na França
- Torneio: Champions League
- Rodada: 1ª da fase de liga
- Onde assistir: Space e HBO Max
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
PSG
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.
Atalanta
Carnesecchi; Scalvani, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalix e Zalewski; Sulemana e Ketelaere; Krstovic. Técnico: Ivan Juric.