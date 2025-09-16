PSG x Atalanta: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

PSG e Atalanta se enfrentam pela Champions League: francês lidera a Ligue 1, já o italiano chega invicto na Série A e busca surpreender.

PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions. A bola rola às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França.

Como chegam as equipes?

PSG

Atual campeão da Champions League, chega com moral após golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final da temporada passada e vencer a Supercopa da Europa contra o Tottenham.

Líder do Campeonato Francês com 12 pontos, o time terá o retorno de Khvicha Kvaratskhelia, mas perde Dembélé e Doué por lesão.

Atalanta

Após campanha fraca na última Champions, o time italiano chega invicto no Campeonato Italiano, mas com apenas uma vitória em três jogos, ocupando a 7ª posição.

O técnico Ivan Juric pode ter os retornos de Éderson e Ademola Lookman para o confronto.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre PSG e Atalanta terá transmissão ao vivo pelo canal de TV por assinatura Space e pelo streaming HBO Max, que exibe todos os jogos da Champions League.

Ficha de jogo

Data: 17/09/2025

17/09/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Parque dos Príncipes, na França

Parque dos Príncipes, na França Torneio: Champions League

Champions League Rodada: 1ª da fase de liga

1ª da fase de liga Onde assistir: Space e HBO Max

Prováveis escalações

PSG

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Atalanta

Carnesecchi; Scalvani, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalix e Zalewski; Sulemana e Ketelaere; Krstovic. Técnico: Ivan Juric.