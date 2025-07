Náutico sem Paulo Sérgio: confira a provável escalação e quem assume o ataque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico vive um bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro e volta a campo neste domingo (03), contra o Retrô, pela 15ª rodada da competição. A partida será realizada às 19h, nos Aflitos, em Recife.

Sem poder contar com o atacante Paulo Sérgio, o técnico Hélio dos Anjos terá o desafio de ajustar o setor ofensivo da equipe alvirrubra. O camisa 9 esteve fora dos gramados desde maio por conta de uma lesão na coxa, e sua recuperação ainda foi atrasada devido a uma virose.

Após retornar e atuar em quatro partidas, Paulo Sérgio foi novamente afastado por conta de uma suspensão de dois jogos, aplicada pelo STJD, em razão de uma agressão a um adversário no empate contra o Brusque, no dia 4 de maio.

Com o desfalque confirmado, veja como deve ficar a provável escalação do Timbu para enfrentar o Retrô:

Provável escalação do Náutico

Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Vinícius, Hélio Borges e Bruno Mezenga

Situação do Náutico na Série C

O Náutico ocupa atualmente a 4ª posição do Grupo A da Série C, com 23 pontos conquistados em 14 rodadas, contando com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.



A equipe Alvirrubra segue invicto há 7 jogos — com 4 vitórias e 3 empates — e soma 98% de chances de classificação ao quadrangular do acesso, com risco de rebaixamento praticamente zero.



O timbu também se destaca defensivamente, tendo a melhor defesa da competição, com apenas 6 gols sofridos até o momento.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

15ª rodada – Náutico x Retrô-PE

Data: 03/08 (domingo)

03/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 24/08 (domingo)

24/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP