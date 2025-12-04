Flamengo vence Ceará e conquista o 8º título do Brasileirão
O clube carioca faturou o tetracampeonato da Libertadores no último sábado e não precisou "secar" o Palmeiras, que venceu por 3x0 o Atlético-MG
O Flamengo garantiu o oitavo título da Série A do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025) nesta quarta-feira (3), ao vencer o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, com um esforço mínimo. A vitória confirmou a segunda taça rubro-negra em apenas quatro dias, após a recente conquista da Libertadores – ambas conquistas decisivas na briga com o Palmeiras.
Com o resultado, o time da Gávea alcançou os 78 pontos, abrindo uma vantagem inalcançável de cinco pontos sobre o vice-líder, Palmeiras, faltando apenas três pontos em disputa. A campanha foi marcada por uma intensa e alternada disputa de liderança com os paulistas, mas o Flamengo assumiu a ponta em um momento crucial, aproveitando os tropeços do rival.
Os números da equipe carioca no campeonato são impressionantes:
- Melhor Ataque: 75 gols marcados em 37 jogos.
- Melhor Defesa: Apenas 24 gols sofridos.
- Destaque Individual: Arrascaeta, com 18 gols, foi o artilheiro e principal nome da campanha.
O jogo
A conquista veio com mais uma exibição que, embora não tenha sido primorosa, provou a superioridade técnica do elenco, capaz de garantir vitórias mesmo em dias de performance mais contida. O Ceará, por exemplo, sequer finalizou na meta.
O Flamengo começou o jogo dominando a posse de bola (mais de 75%), mas as chances claras eram raras. O gol, que era questão de tempo, saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Samuel Lino recebeu na área e finalizou na saída do goleiro Bruno Ferreira, marcando o único tento da partida.
No segundo tempo, o Ceará tentou se lançar ao ataque, mas sem criar perigo real. O Flamengo, mais perigoso, apenas administrou a vantagem até o apito final, que selou o título.
Copa Intercontinental
Com o título antecipado, a expectativa é que o último jogo do Flamengo no Brasileirão, contra o Mirassol, seja antecipado para o sábado (6), concedendo mais tempo de preparação para a viagem ao Catar. O próximo desafio da equipe é a Copa Intercontinental, onde enfrentará o Cruz Azul, na próxima quarta-feira (10).
Briga contra o rebaixamento
Na parte de baixo da tabela, a briga contra o rebaixamento também pegou fogo. Além do Ceará, que perdeu para o Flamengo, mais quatro jogos agitaram a rodada:
- Fortaleza 2x1 Corinthians
- Red Bull Bragantino 4x0 Vitória
- Juventude 0x3 Santos
- São Paulo 3x0 Internacional
Destaque para a vitória do Fortaleza, que deixou a zona de rebaixamento, e o triunfo do Santos, em mais um show de Neymar, que mesmo machucado, marcou os três gols da partida.
A rodada ainda teve Bahia 2x0 Sport. Nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, ainda tem Cruzeiro x Botafogo. A última rodada do Brasileirão acontece no domingo (7), com os jogos a partir das 16h.