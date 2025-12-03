fechar
Sport | Notícia

Resultado do jogo do Bahia x Sport hoje (03/12): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela penúltima e 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e marca o penúltima capítulo do humilhante rebaixamento do Leão

Por Davi Saboya Publicado em 03/12/2025 às 20:17
Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport
Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport - Paulo Paiva/Sport

Bahia x Sport se enfrentam nesta quarta-feira (3). O duelo, que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, é válido pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Tricolor de Aço busca a última vaga para a fase de grupos da Libertadores, o Leão cumpre o penúltimo capítulo do humilhante rebaixamento para a Série B 2026.

Veja o resultado do jogo do Bahia x Sport hoje (03/12)

Matéria em atualização

