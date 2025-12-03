Ex-goleiro do Sport, Danilo Fernandes anuncia aposentadoria
Jogador do Bahia defendeu a camisa do Leão da Ilha entre 2015 e 2016. Jogador de 37 anos deve se despedir em duelo contra o próprio time rubro-negro
Na última terça-feira (02), o goleiro Danilo Fernandes anunciou que irá se despedir dos gramados ao final de 2025.
O jogador de 37 anos possui uma passagem marcante pelo Sport entre 2015 e 2016, onde atuou em 67 partidas.
Atualmente, o atleta defende o Bahia, clube em que atua desde 2021. Danilo Fernandes irá se despedir da torcida do Esquadrão nesta quarta-feira (03), em duelo contra o próprio clube pernambucano.
Danilo Fernandes "colocou" Magrão no banco
Contratado em 2015 por empréstimo junto ao Corinthians, Danilo Fernandes assumiu a titularidade da meta rubro-negra durante o Campeonato Brasileiro daquele ano, após lesão de Magrão.
Após se destacar durante o período em que o ídolo rubro-negro esteve fora de combate, Danilo Fernandes foi mantido no elenco titular mesmo após o retorno de Magrão.
O atleta se tornou uma peça importante para a trajetória do Leão na Série A, quando o time encerrou o ano na sexta colocação, feito que tornou-se a melhor campanha do time na história do Brasileirão de pontos corridos.
Danilo Fernandes também ficou marcado por grandes defesas realizadas ao longo da competição, como em duelo disputado contra o Palmeiras.
Danilo Fernandes permaneceu no Sport até maio de 2016, quando deixou o clube para assinar com o Internacional, onde foi tratado como substituto de Alisson.
Ao longo de sua carreira, o goleiro venceu Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes, todos com a camisa do Corinthians.
