Ex-goleiro do Sport, Danilo Fernandes anuncia aposentadoria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jogador do Bahia defendeu a camisa do Leão da Ilha entre 2015 e 2016. Jogador de 37 anos deve se despedir em duelo contra o próprio time rubro-negro

Clique aqui e escute a matéria

Na última terça-feira (02), o goleiro Danilo Fernandes anunciou que irá se despedir dos gramados ao final de 2025.

O jogador de 37 anos possui uma passagem marcante pelo Sport entre 2015 e 2016, onde atuou em 67 partidas.

Atualmente, o atleta defende o Bahia, clube em que atua desde 2021. Danilo Fernandes irá se despedir da torcida do Esquadrão nesta quarta-feira (03), em duelo contra o próprio clube pernambucano.

Danilo Fernandes "colocou" Magrão no banco

Contratado em 2015 por empréstimo junto ao Corinthians, Danilo Fernandes assumiu a titularidade da meta rubro-negra durante o Campeonato Brasileiro daquele ano, após lesão de Magrão.

Após se destacar durante o período em que o ídolo rubro-negro esteve fora de combate, Danilo Fernandes foi mantido no elenco titular mesmo após o retorno de Magrão.

O atleta se tornou uma peça importante para a trajetória do Leão na Série A, quando o time encerrou o ano na sexta colocação, feito que tornou-se a melhor campanha do time na história do Brasileirão de pontos corridos.

Danilo Fernandes também ficou marcado por grandes defesas realizadas ao longo da competição, como em duelo disputado contra o Palmeiras.

Danilo Fernandes permaneceu no Sport até maio de 2016, quando deixou o clube para assinar com o Internacional, onde foi tratado como substituto de Alisson.

Ao longo de sua carreira, o goleiro venceu Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes, todos com a camisa do Corinthians.

Entre no canal do WhatsApp do Sport!



Quer saber tudo sobre o Leão da Ilha? Receba notícias, análises, escalações e bastidores do Sport em tempo real. Clique aqui e entre agora no canal!

