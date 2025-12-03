Soteldo marca duas vezes e Fluminense vence Grêmio em Porto Alegre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No outro jogo da noite, o Mirassol venceu por 2x0 o Vasco, no São Januário, e chegou a 66 pontos, confirmado na fase de grupos da Libertadores 2026

Clique aqui e escute a matéria

Apesar das críticas de parte da torcida ao longo da temporada, Soteldo deu uma resposta categórica em campo nesta terça-feira (2). Em Porto Alegre, o Fluminense, sob o comando de Zubeldía, superou o Grêmio por 2 a 1 na Arena, em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O destaque absoluto foi o venezuelano, autor dos dois gols tricolores, que impulsionaram a equipe rumo à zona de classificação direta para a Libertadores de 2026.

Leia Também Fortaleza vence Atlético-MG, embala terceira vitória seguida e acirra luta contra o rebaixamento

Contratado com grande expectativa, Soteldo viveu momentos de altos e baixos, com lesões e contestações da torcida. Nesta partida, o meia-atacante finalmente desencantou. O primeiro gol saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento de Lucho Acosta que o goleiro Volpi não conseguiu interceptar, deixando a bola livre para Soteldo empurrar para as redes.

Na etapa final, o venezuelano ampliou logo aos seis minutos, após uma bela jogada que teve toque de letra de Everaldo e assistência de Acosta, batendo Volpi novamente.

O Grêmio, que se despediu da sua torcida na temporada com a derrota, tentou reagir imediatamente. Logo após o segundo gol do Flu, André descontou de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio de Willian.

No entanto, o time gaúcho sentiu a ausência de Carlos Vinícius, suspenso, e pecou na efetividade. Apesar da pressão no fim – que incluiu uma bola na trave de Jardiel e uma grande defesa de Fábio nos acréscimos –, o Tricolor gaúcho não conseguiu evitar o revés.

Com a vitória, a segunda consecutiva e a sexta partida de invencibilidade, o Fluminense salta para 61 pontos, assumindo provisoriamente a quinta colocação e ultrapassando o Botafogo, que ainda joga na rodada. O Grêmio, por sua vez, estaciona nos 46 pontos, ocupando a 10ª posição na zona intermediária da tabela.

O confronto decisivo da última rodada do Brasileirão acontece no domingo, às 16h, em horário simultâneo. O Fluminense joga em casa, no Maracanã (RJ), contra o Bahia, enquanto o Grêmio viaja para enfrentar o rebaixado Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Vasco x Mirassol

Em um confronto de equilíbrio decidido na etapa final, o Vasco foi derrotado em São Januário pelo Mirassol por 2 a 0, nesta terça. O time paulista soube aproveitar as chances criadas após o intervalo para sacramentar a vitória com gols de Renato Marques e Carlos Eduardo.

Com o apito final, a emoção tomou conta do gramado: jogadores e comissão técnica do Mirassol se abraçaram, celebraram e foram às lágrimas, comemorando uma conquista histórica.

Com o triunfo fora de casa, o Mirassol alcançou a marca de 66 pontos e se consolidou na quarta colocação da tabela, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Para o Vasco, o resultado mantém o clube com 45 pontos, na 11ª posição. Embora ainda conviva com um risco de rebaixamento considerado remoto, a equipe Cruzmaltina pode eliminar essa ameaça antes da última rodada, dependendo dos resultados de seus adversários diretos.