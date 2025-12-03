Soteldo marca duas vezes e Fluminense vence Grêmio em Porto Alegre
No outro jogo da noite, o Mirassol venceu por 2x0 o Vasco, no São Januário, e chegou a 66 pontos, confirmado na fase de grupos da Libertadores 2026
Apesar das críticas de parte da torcida ao longo da temporada, Soteldo deu uma resposta categórica em campo nesta terça-feira (2). Em Porto Alegre, o Fluminense, sob o comando de Zubeldía, superou o Grêmio por 2 a 1 na Arena, em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
O destaque absoluto foi o venezuelano, autor dos dois gols tricolores, que impulsionaram a equipe rumo à zona de classificação direta para a Libertadores de 2026.
Contratado com grande expectativa, Soteldo viveu momentos de altos e baixos, com lesões e contestações da torcida. Nesta partida, o meia-atacante finalmente desencantou. O primeiro gol saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento de Lucho Acosta que o goleiro Volpi não conseguiu interceptar, deixando a bola livre para Soteldo empurrar para as redes.
Na etapa final, o venezuelano ampliou logo aos seis minutos, após uma bela jogada que teve toque de letra de Everaldo e assistência de Acosta, batendo Volpi novamente.
O Grêmio, que se despediu da sua torcida na temporada com a derrota, tentou reagir imediatamente. Logo após o segundo gol do Flu, André descontou de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio de Willian.
No entanto, o time gaúcho sentiu a ausência de Carlos Vinícius, suspenso, e pecou na efetividade. Apesar da pressão no fim – que incluiu uma bola na trave de Jardiel e uma grande defesa de Fábio nos acréscimos –, o Tricolor gaúcho não conseguiu evitar o revés.
Com a vitória, a segunda consecutiva e a sexta partida de invencibilidade, o Fluminense salta para 61 pontos, assumindo provisoriamente a quinta colocação e ultrapassando o Botafogo, que ainda joga na rodada. O Grêmio, por sua vez, estaciona nos 46 pontos, ocupando a 10ª posição na zona intermediária da tabela.
O confronto decisivo da última rodada do Brasileirão acontece no domingo, às 16h, em horário simultâneo. O Fluminense joga em casa, no Maracanã (RJ), contra o Bahia, enquanto o Grêmio viaja para enfrentar o rebaixado Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).
Vasco x Mirassol
Em um confronto de equilíbrio decidido na etapa final, o Vasco foi derrotado em São Januário pelo Mirassol por 2 a 0, nesta terça. O time paulista soube aproveitar as chances criadas após o intervalo para sacramentar a vitória com gols de Renato Marques e Carlos Eduardo.
Com o apito final, a emoção tomou conta do gramado: jogadores e comissão técnica do Mirassol se abraçaram, celebraram e foram às lágrimas, comemorando uma conquista histórica.
Com o triunfo fora de casa, o Mirassol alcançou a marca de 66 pontos e se consolidou na quarta colocação da tabela, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.
Para o Vasco, o resultado mantém o clube com 45 pontos, na 11ª posição. Embora ainda conviva com um risco de rebaixamento considerado remoto, a equipe Cruzmaltina pode eliminar essa ameaça antes da última rodada, dependendo dos resultados de seus adversários diretos.