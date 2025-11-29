Por que Pedro não está jogando a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo? Entenda a ausência do atacante
Confronto é mais um capítulo da intensa rivalidade entre os clubes, com o vencedor se tornando o maior campeão brasileiro da história da competição
O Flamengo está enfrentando o Palmeiras neste sábado (29), no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, pela grande final da CONMEBOL Libertadores 2025.
O confronto é mais um capítulo da intensa rivalidade entre os clubes, com o vencedor se tornando o maior campeão brasileiro da história da competição, com quatro títulos.
No entanto, o Rubro-Negro Carioca teve um desfalque de peso no ataque para a decisão. O atacante Pedro está fora da final.
Por que Pedro, atacante do Flamengo, não está na final da Libertadores?
A ausência do camisa 9 rubro-negro se deve a uma lesão na coxa esquerda.
O material de pré-jogo confirma que, apesar de ter viajado com a delegação para Lima, o atacante segue em recuperação da lesão e não terá condições de atuar na partida decisiva.
A baixa de Pedro é considerada uma das mais importantes para o técnico Filipe Luís, que busca seu terceiro título de Libertadores (o primeiro como treinador).
As consequências da ausência de Pedro na escalação
Com a lesão de Pedro, o técnico Filipe Luís precisou reajustar o setor ofensivo do Flamengo.
As vagas no ataque, ao lado de Bruno Henrique, foram disputadas pelos atacantes (Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Carrascal) do clube. O treinador decidiu por escolher Carrascal para substituir o camisa 9.
Desfalques confirmados do Flamengo:
- Pedro (lesão na coxa esquerda)
- Plata (suspenso)
- Allan (fascite plantar)
Escalação do Flamengo:
- Rossi;
- Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro;
- Erick, Jorginho e Arrascaeta;
- S. Lino, Carrascal e Bruno Henrique.
Demais desfalques de Palmeiras x Flamengo
O Palmeiras também chega à final com desfalques importantes no elenco, após poupar 11 jogadores em sua última partida antes da decisão.
Desfalques do Palmeiras: Weverton (fissura em osso da mão direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa) e Paulinho (cirurgia na perna direita).
Apesar dos desfalques, as equipes estão prontas para a decisão que vale o tetracampeonato.
Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo
- Competição: Libertadores da América – Final
- Data: Sábado, 29 de novembro de 2025.
- Hora: 18h (Horário de Brasília).
- Local: Estádio Monumental "U", Lima (PER).
- Transmissão: TV Globo, ESPN, Getv, Disney+ e Paramount+.