Por que Pedro não está jogando a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo? Entenda a ausência do atacante

Confronto é mais um capítulo da intensa rivalidade entre os clubes, com o vencedor se tornando o maior campeão brasileiro da história da competição

O Flamengo está enfrentando o Palmeiras neste sábado (29), no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, pela grande final da CONMEBOL Libertadores 2025.

O confronto é mais um capítulo da intensa rivalidade entre os clubes, com o vencedor se tornando o maior campeão brasileiro da história da competição, com quatro títulos.

No entanto, o Rubro-Negro Carioca teve um desfalque de peso no ataque para a decisão. O atacante Pedro está fora da final.

Por que Pedro, atacante do Flamengo, não está na final da Libertadores?

A ausência do camisa 9 rubro-negro se deve a uma lesão na coxa esquerda.

O material de pré-jogo confirma que, apesar de ter viajado com a delegação para Lima, o atacante segue em recuperação da lesão e não terá condições de atuar na partida decisiva.

A baixa de Pedro é considerada uma das mais importantes para o técnico Filipe Luís, que busca seu terceiro título de Libertadores (o primeiro como treinador).

As consequências da ausência de Pedro na escalação



Com a lesão de Pedro, o técnico Filipe Luís precisou reajustar o setor ofensivo do Flamengo.

As vagas no ataque, ao lado de Bruno Henrique, foram disputadas pelos atacantes (Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Carrascal) do clube. O treinador decidiu por escolher Carrascal para substituir o camisa 9.

Desfalques confirmados do Flamengo:



Pedro (lesão na coxa esquerda)

Plata (suspenso)

Allan (fascite plantar)

Escalação do Flamengo:



Rossi;

Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro;

Erick, Jorginho e Arrascaeta;

S. Lino, Carrascal e Bruno Henrique.

Demais desfalques de Palmeiras x Flamengo



O Palmeiras também chega à final com desfalques importantes no elenco, após poupar 11 jogadores em sua última partida antes da decisão.

Desfalques do Palmeiras: Weverton (fissura em osso da mão direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Apesar dos desfalques, as equipes estão prontas para a decisão que vale o tetracampeonato.

Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo