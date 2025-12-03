Futebol | Notícia
Se o Flamengo vencer hoje, garante o título do Brasileirão 2025? Veja os possíveis cenários
A equipe rubro-negra acabou de conquistar a Libertadores no último sábado e já pode comemorar outra grande conquista em breve no Brasileirão
Ao longo da noite desta quarta-feira (03), já poderemos conhecer o novo campeão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega à rodada decisiva na liderança, com 75 pontos, e depende apenas de si para conquistar o título ainda hoje.
A única equipe que ainda pode alcançar o Rubro-Negro é o Palmeiras, que tem dois jogos restantes e precisa vencer ambos para ultrapassar o Flamengo, desde que o time comandado por Felipe Luís tropece em suas últimas partidas.
Entenda os cenários
Se o Flamengo vencer o Ceará
- O Flamengo é campeão independentemente do resultado de Palmeiras x Atlético-MG.
Se o Flamengo empatar com o Ceará
- O Flamengo será campeão se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético-MG.
- Se o Palmeiras vencer, a decisão fica para a 37ª rodada.
Se o Flamengo perder para o Ceará
- O Flamengo será campeão se o Palmeiras empatar ou perder diante do Atlético-MG.
- Se o Palmeiras vencer, a definição também fica para a última rodada.
Tabela do Campeonato Brasileiro 2025
- Flamengo – 75 pontos
- Palmeiras – 70 pontos
- Cruzeiro – 69 pontos
- Mirassol – 66 pontos
- Fluminense – 61 pontos
- Botafogo – 59 pontos
- Bahia – 57 pontos
- São Paulo – 48 pontos
- Corinthians – 46 pontos
- Grêmio – 46 pontos
- Vasco – 45 pontos
- Bragantino – 45 pontos
- Atlético-MG – 45 pontos
- Ceará – 43 pontos
- Vitória – 42 pontos
- Santos – 41 pontos
- Internacional – 41 pontos
- Fortaleza – 40 pontos
- Juventude – 34 pontos
- Sport – 17 pontos
