Futebol | Notícia

Se o Flamengo vencer hoje, garante o título do Brasileirão 2025? Veja os possíveis cenários

A equipe rubro-negra acabou de conquistar a Libertadores no último sábado e já pode comemorar outra grande conquista em breve no Brasileirão

Por João Victor Tavares Publicado em 03/12/2025 às 14:51
Danilo, do Flamengo
Danilo, do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Ao longo da noite desta quarta-feira (03), já poderemos conhecer o novo campeão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega à rodada decisiva na liderança, com 75 pontos, e depende apenas de si para conquistar o título ainda hoje.

A única equipe que ainda pode alcançar o Rubro-Negro é o Palmeiras, que tem dois jogos restantes e precisa vencer ambos para ultrapassar o Flamengo, desde que o time comandado por Felipe Luís tropece em suas últimas partidas.

Entenda os cenários

Se o Flamengo vencer o Ceará

  • O Flamengo é campeão independentemente do resultado de Palmeiras x Atlético-MG.

Se o Flamengo empatar com o Ceará

  • O Flamengo será campeão se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético-MG.
  • Se o Palmeiras vencer, a decisão fica para a 37ª rodada.

Se o Flamengo perder para o Ceará

  • O Flamengo será campeão se o Palmeiras empatar ou perder diante do Atlético-MG.
  • Se o Palmeiras vencer, a definição também fica para a última rodada.

Tabela do Campeonato Brasileiro 2025

  1. Flamengo – 75 pontos
  2. Palmeiras – 70 pontos
  3. Cruzeiro – 69 pontos
  4. Mirassol – 66 pontos
  5. Fluminense – 61 pontos
  6. Botafogo – 59 pontos
  7. Bahia – 57 pontos
  8. São Paulo – 48 pontos
  9. Corinthians – 46 pontos
  10. Grêmio – 46 pontos
  11. Vasco – 45 pontos
  12. Bragantino – 45 pontos
  13. Atlético-MG – 45 pontos
  14. Ceará – 43 pontos
  15. Vitória – 42 pontos
  16. Santos – 41 pontos
  17. Internacional – 41 pontos
  18. Fortaleza – 40 pontos
  19. Juventude – 34 pontos
  20. Sport – 17 pontos

Quais os times que serão rebaixados à Série B 2026? Confira análise

