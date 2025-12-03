Se o Flamengo vencer hoje, garante o título do Brasileirão 2025? Veja os possíveis cenários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe rubro-negra acabou de conquistar a Libertadores no último sábado e já pode comemorar outra grande conquista em breve no Brasileirão

Ao longo da noite desta quarta-feira (03), já poderemos conhecer o novo campeão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega à rodada decisiva na liderança, com 75 pontos, e depende apenas de si para conquistar o título ainda hoje.

A única equipe que ainda pode alcançar o Rubro-Negro é o Palmeiras, que tem dois jogos restantes e precisa vencer ambos para ultrapassar o Flamengo, desde que o time comandado por Felipe Luís tropece em suas últimas partidas.

Entenda os cenários

Se o Flamengo vencer o Ceará

O Flamengo é campeão independentemente do resultado de Palmeiras x Atlético-MG.

Se o Flamengo empatar com o Ceará

O Flamengo será campeão se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético-MG.

Se o Palmeiras vencer, a decisão fica para a 37ª rodada.

Se o Flamengo perder para o Ceará

O Flamengo será campeão se o Palmeiras empatar ou perder diante do Atlético-MG.

Se o Palmeiras vencer, a definição também fica para a última rodada.

Tabela do Campeonato Brasileiro 2025

Flamengo – 75 pontos Palmeiras – 70 pontos Cruzeiro – 69 pontos Mirassol – 66 pontos Fluminense – 61 pontos Botafogo – 59 pontos

Bahia – 57 pontos São Paulo – 48 pontos Corinthians – 46 pontos Grêmio – 46 pontos Vasco – 45 pontos Bragantino – 45 pontos Atlético-MG – 45 pontos Ceará – 43 pontos Vitória – 42 pontos Santos – 41 pontos Internacional – 41 pontos Fortaleza – 40 pontos Juventude – 34 pontos Sport – 17 pontos

