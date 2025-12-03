Qual jogo vai passar na Globo hoje (03/12)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com sete confrontos programados para esta quarta (03). Confira onde assistir às partidas da 37ª rodada e aos jogos atrasados
Nesta quarta-feira, 03 dezembro de 2025, sete jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.
A TV Globo exibirá apenas duas partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 21h30 (horário de Brasília), o Flamengo recebe o Ceará em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.
No mesmo horário, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ambos os confrontos são importantíssimos para definir o campeão deste ano. Caso o Palmeiras não vença, o Mengão será declarado campeão desta edição.
Em quais regiões serão transmitidos os jogos?
21h30 – Flamengo x Ceará (Série A)
- para todo o Brasil, exceto:
- Estado de São Paulo
- Cidades de Minas Gerais:
- Belo Horizonte
- Coronel Fabriciano
- Montes Claros
- Varginha
21h30 – Atlético-MG x Palmeiras (Série A)
- Estado de São Paulo
- Cidades de Minas Gerais:
- Belo Horizonte
- Coronel Fabriciano
- Montes Claros
- Varginha
Programação da Globo hoje (03)
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia Rio
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – RJ1
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15:25 – Sessão da Tarde – Shrek 2
- 17:05 – Boletim RJ2
- 17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata
- 18:05 – Êta Mundo Melhor!
- 18:45 – RJ2
- 19:15 – Dona de Mim
- 20:00 – Jornal Nacional
- 20:35 – Três Graças
- 21:20 – Futebol
- 23:30 – Segue o Jogo
- 23:45 – Que História é Essa Porchat?
- 00:30 – Jornal da Globo
- 01:20 – Conversa com Bial
- 02:00 – Dona de Mim
- 02:45 – Comédia na Madruga I
- 03:25 – Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
