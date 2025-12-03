fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (03/12)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com sete confrontos programados para esta quarta (03). Confira onde assistir às partidas da 37ª rodada e aos jogos atrasados

Por João Victor Tavares Publicado em 03/12/2025 às 13:16
- Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira, 03 dezembro de 2025, sete jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.

A TV Globo exibirá apenas duas partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 21h30 (horário de Brasília), o Flamengo recebe o Ceará em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

No mesmo horário, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos os confrontos são importantíssimos para definir o campeão deste ano. Caso o Palmeiras não vença, o Mengão será declarado campeão desta edição.

Em quais regiões serão transmitidos os jogos?

21h30 – Flamengo x Ceará (Série A)

  • para todo o Brasil, exceto:
  • Estado de São Paulo
  • Cidades de Minas Gerais:
  • Belo Horizonte
  • Coronel Fabriciano
  • Montes Claros
  • Varginha

21h30 – Atlético-MG x Palmeiras (Série A)

  • Estado de São Paulo
  • Cidades de Minas Gerais:
  • Belo Horizonte
  • Coronel Fabriciano
  • Montes Claros
  • Varginha

Programação da Globo hoje (03)

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Rio
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – RJ1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15:25 – Sessão da Tarde – Shrek 2
  • 17:05 – Boletim RJ2
  • 17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata
  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – RJ2
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:35 – Três Graças
  • 21:20 – Futebol
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Que História é Essa Porchat?
  • 00:30 – Jornal da Globo
  • 01:20 – Conversa com Bial
  • 02:00 – Dona de Mim
  • 02:45 – Comédia na Madruga I
  • 03:25 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

