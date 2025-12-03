Globo define período de início da produção da continuação de Avenida Brasil
As expectativas em torno da possível continuação de Avenida Brasil (2012) já se tornaram grandiosas nos bastidores da Globo, e levantando uma série de planejamentos dentro da emissora.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a expectativa é que, apenas após a estreia de Quem Ama, Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, prevista para acontecer no final do primeiro de semestre de 2026, é que serão tomadas as primeiras previdências em relação a trama de João Emanuel Carneiro.
Ricardo Waddington, que esteve à frente da direção de Avenida Brasil no projeto original, estaria trabalhando com o mês de julho do ano que vem como definido para o início das atividades.
Ainda não se sabe, todavia, quais nomes estarão no elenco de Avenida Brasil, 2, mas alguns personagens são fundamentais para a história, como Adriana Esteves, que retomará o papel de Carminha, e Murilo Benício, o Tufão. Eliane Gardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Débora Falabella (Nina), Letícia Isnard (Ivana) e Ana Karolina Lannes (Ágata) também estariam negociando seus respectivos retornos.
