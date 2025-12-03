Globo define período de início da produção da continuação de Avenida Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As expectativas em torno da possível continuação de Avenida Brasil (2012) já se tornaram grandiosas nos bastidores da Globo, e levantando uma série de planejamentos dentro da emissora.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a expectativa é que, apenas após a estreia de Quem Ama, Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, prevista para acontecer no final do primeiro de semestre de 2026, é que serão tomadas as primeiras previdências em relação a trama de João Emanuel Carneiro.

Ricardo Waddington, que esteve à frente da direção de Avenida Brasil no projeto original, estaria trabalhando com o mês de julho do ano que vem como definido para o início das atividades.

Ainda não se sabe, todavia, quais nomes estarão no elenco de Avenida Brasil, 2, mas alguns personagens são fundamentais para a história, como Adriana Esteves, que retomará o papel de Carminha, e Murilo Benício, o Tufão. Eliane Gardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Débora Falabella (Nina), Letícia Isnard (Ivana) e Ana Karolina Lannes (Ágata) também estariam negociando seus respectivos retornos.

