Futebol | Notícia

Escalação do Palmeiras hoje (30): veja os 11 iniciais contra a LDU para buscar vaga na final da Libertadores 2025

Piquerez e Aníbal Moreno voltam a ficar à disposição de Abel Ferreira para duelo decisivo da semifinal da competição internacional no Allianz Parque

Por Robert Sarmento Publicado em 30/10/2025 às 19:22
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Verdão, abraçados
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Verdão, abraçados - Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras decide nesta quinta-feira (30/10), diante da LDU, uma vaga na final da Libertadores 2025. Após perder por 3 a 0 na altitude de Quito, o Verdão precisa reverter o placar.

Diante depoucas dúvidas, o técnico Abel Ferreira deve escalar uma equipe equilibrada entre segurança defensiva e intensidade ofensiva. Até porque precisa vencer por no mínimo três gols.

A partida no Allianz Parque, em São Paulo, está marcada para às 21h30 (horário de Brasília). O Alviverde busca chegar à sua sexta decisão continental e, consecutivamente, o quarto título.

Escalação do Palmeiras contra a LDU

Com a volta de nomes importantes, o treinador português prepara um time competitivo. O português tem o retorno de Piquerez de suspensão e pode contar também com Aníbal Moreno.

O lateral uruguaio volta à equipe titular depois de ficar fora contra o Cruzeiro. A presença do jogador é vista como essencial para dar equilíbrio defensivo e força ofensiva pela esquerda.

Outro nome que deve reaparecer é o volante argentino, que ficou no banco no jogo de ida por precaução médica, voltou a treinar normalmente nesta semana e deve começar como titular.

Caso ainda não esteja 100%, o zagueiro Bruno Fuchs pode ser novamente improvisado como volante, repetindo a função que desempenhou na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Cesar Greco/Palmeiras
Titulares do Palmeiras no jogo de ida contra a LDU - Cesar Greco/Palmeiras

Ficha do jogo: Palmeiras x LDU

  • Competição: Libertadores 2025 – semifinal (jogo de volta)
  • Data: Quinta-feira, 30 de outubro de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Allianz Parque – São Paulo (SP).

