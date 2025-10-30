Escalação do Palmeiras hoje (30): veja os 11 iniciais contra a LDU para buscar vaga na final da Libertadores 2025
Piquerez e Aníbal Moreno voltam a ficar à disposição de Abel Ferreira para duelo decisivo da semifinal da competição internacional no Allianz Parque
O Palmeiras decide nesta quinta-feira (30/10), diante da LDU, uma vaga na final da Libertadores 2025. Após perder por 3 a 0 na altitude de Quito, o Verdão precisa reverter o placar.
Diante depoucas dúvidas, o técnico Abel Ferreira deve escalar uma equipe equilibrada entre segurança defensiva e intensidade ofensiva. Até porque precisa vencer por no mínimo três gols.
A partida no Allianz Parque, em São Paulo, está marcada para às 21h30 (horário de Brasília). O Alviverde busca chegar à sua sexta decisão continental e, consecutivamente, o quarto título.
Escalação do Palmeiras contra a LDU
Com a volta de nomes importantes, o treinador português prepara um time competitivo. O português tem o retorno de Piquerez de suspensão e pode contar também com Aníbal Moreno.
O lateral uruguaio volta à equipe titular depois de ficar fora contra o Cruzeiro. A presença do jogador é vista como essencial para dar equilíbrio defensivo e força ofensiva pela esquerda.
Outro nome que deve reaparecer é o volante argentino, que ficou no banco no jogo de ida por precaução médica, voltou a treinar normalmente nesta semana e deve começar como titular.
Caso ainda não esteja 100%, o zagueiro Bruno Fuchs pode ser novamente improvisado como volante, repetindo a função que desempenhou na última rodada do Campeonato Brasileiro.
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Ficha do jogo: Palmeiras x LDU
- Competição: Libertadores 2025 – semifinal (jogo de volta)
- Data: Quinta-feira, 30 de outubro de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Allianz Parque – São Paulo (SP).