Qual jogo vai passar na Globo hoje (29/10)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Libertadores, com apenas um jogo programado para esta quarta-feira (29). Confira onde assistir ao vivo à partida da semifinal.
Neste domingo, 29 de novembro de 2025, apenas um confronto movimenta a semifinal da Copa Conmebol Libertadores. A TV Globo exibirá a partida ao vivo.
A partir das 21h30 (horário de Brasília), o Racing enfrenta o Flamengo pelo jogo de volta da semifinal da competição. O duelo acontece no Estádio Presidente Perón, na Argentina.
Programação da Globo hoje (29)
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia (praça)
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – Jornal (praça)
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15:35 – Sessão da Tarde – Minha Vida em Marte
- 17:00 – Boletim (praça)
- 17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 18:05 – Êta Mundo Melhor!
- 18:45 – Jornal (praça)
- 19:15 – Dona de Mim
- 20:00 – Jornal Nacional
- 20:30 – Três Graças
- 21:15 – Futebol
- 23:30 – Segue o Jogo
- 23:45 – Que História é Essa, Porchat?
- 00:30 – Jornal da Globo
- 01:20 – Conversa com Bial
- 02:00 – Dona de Mim (reprise)
- 02:40 – Comédia na Madruga I
- 03:25 – Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.