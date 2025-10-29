Qual jogo vai passar na Globo hoje (29/10)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje é dia de Libertadores, com apenas um jogo programado para esta quarta-feira (29). Confira onde assistir ao vivo à partida da semifinal.

Neste domingo, 29 de novembro de 2025, apenas um confronto movimenta a semifinal da Copa Conmebol Libertadores. A TV Globo exibirá a partida ao vivo.

A partir das 21h30 (horário de Brasília), o Racing enfrenta o Flamengo pelo jogo de volta da semifinal da competição. O duelo acontece no Estádio Presidente Perón, na Argentina.

Programação da Globo hoje (29)

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia (praça)

08:30 – Bom Dia Brasil

09:30 – Encontro com Patrícia Poeta

10:35 – Mais Você

11:45 – Jornal (praça)

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:45 – Edição Especial – Terra Nostra

15:35 – Sessão da Tarde – Minha Vida em Marte

17:00 – Boletim (praça)

17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem

18:05 – Êta Mundo Melhor!

18:45 – Jornal (praça)

19:15 – Dona de Mim

20:00 – Jornal Nacional

20:30 – Três Graças

21:15 – Futebol

23:30 – Segue o Jogo

23:45 – Que História é Essa, Porchat?

00:30 – Jornal da Globo

01:20 – Conversa com Bial

02:00 – Dona de Mim (reprise)

02:40 – Comédia na Madruga I

03:25 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular