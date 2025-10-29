fechar
Qual jogo vai passar na Globo hoje (29/10)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Libertadores, com apenas um jogo programado para esta quarta-feira (29). Confira onde assistir ao vivo à partida da semifinal.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/10/2025 às 11:57
- Reprodução

Neste domingo, 29 de novembro de 2025, apenas um confronto movimenta a semifinal da Copa Conmebol Libertadores. A TV Globo exibirá a partida ao vivo.

A partir das 21h30 (horário de Brasília), o Racing enfrenta o Flamengo pelo jogo de volta da semifinal da competição. O duelo acontece no Estádio Presidente Perón, na Argentina.

Programação da Globo hoje (29)

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia (praça)
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – Jornal  (praça)
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15:35 – Sessão da Tarde – Minha Vida em Marte
  • 17:00 – Boletim (praça)
  • 17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – Jornal (praça)
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:30 – Três Graças
  • 21:15 – Futebol
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Que História é Essa, Porchat?
  • 00:30 – Jornal da Globo
  • 01:20 – Conversa com Bial
  • 02:00 – Dona de Mim (reprise)
  • 02:40 – Comédia na Madruga I
  • 03:25 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

