Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com quatro jogos ao longo do dia deste domingo (26). Confira onde assistir às partidas da 30ª rodada, ao vivo.

Neste domingo, 26 de outubro de 2025, quatro confrontos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 30ª rodada. A TV Globo exibirá duas partidas ao vivo.

Simultaneamente, às 16h (horário de Brasília), a emissora transmitirá os duelos Botafogo x Santos e Grêmio x Juventude.

A partida entre Grêmio e Juventude terá transmissão da Globo exclusivamente para o estado do Rio Grande do Sul.

Já o confronto entre Botafogo e Santos será exibido para todo o Brasil, exceto para o público do Rio Grande do Sul.

Jogos deste domingo (26)

16h00 – Grêmio x Juventude – Arena do Grêmio

Transmissão: Globo (RS)

16h00 – Botafogo x Santos – Estádio Nilton Santos

Transmissão: Globo (exceto RS)

16h00 – São Paulo x Bahia – Morumbi

Transmissão: SporTV e Premiere

18h30 – Red Bull Bragantino x Vasco da Gama – Estádio Nabi Abi Chedid

Transmissão: SporTV e Premiere / Globoplay

20h30 – Palmeiras x Cruzeiro – Allianz Parque

Transmissão: SporTV e Premiere / Globoplay

Programação da Globo hoje (26)

Manhã e Madrugada

04:00 – Comédia Na Madruga I

04:30 – Comédia Na Madruga II

05:10 – Comédia Na Madruga III

05:50 – Santa Missa

06:40 – Globo Repórter

07:30 – Globo Comunidade

08:00 – Auto Esporte

08:30 – Globo Rural

10:05 – Viver Sertanejo

11:00 – Esporte Espetacular

Tarde

12:30 – Temperatura Máxima: Ghostbusters: Mais Além

14:20 – Domingão Com Huck

15:30 – Bora Pro Jogo

15:45 – Futebol

18:10 – Domingão Com Huck

Noite

20:30 – Fantástico

23:35 – Irracional: A Ciência do Crime

00:20 – Domingo Maior: Bela Vingança

Madrugada

01:55 – Comédia Na Madruga I

02:35 – Comédia Na Madruga II

03:15 – Comédia Na Madruga III

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular