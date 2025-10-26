fechar
Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com quatro jogos ao longo do dia deste domingo (26). Confira onde assistir às partidas da 30ª rodada, ao vivo.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/10/2025 às 4:00
Neste domingo, 26 de outubro de 2025, quatro confrontos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 30ª rodada. A TV Globo exibirá duas partidas ao vivo.

Simultaneamente, às 16h (horário de Brasília), a emissora transmitirá os duelos Botafogo x Santos e Grêmio x Juventude.

A partida entre Grêmio e Juventude terá transmissão da Globo exclusivamente para o estado do Rio Grande do Sul.

Já o confronto entre Botafogo e Santos será exibido para todo o Brasil, exceto para o público do Rio Grande do Sul.

Jogos deste domingo (26)

16h00 – Grêmio x Juventude – Arena do Grêmio

  • Transmissão: Globo (RS)

16h00 – Botafogo x Santos – Estádio Nilton Santos

  • Transmissão: Globo (exceto RS)

16h00 – São Paulo x Bahia – Morumbi

  • Transmissão: SporTV e Premiere

18h30 – Red Bull Bragantino x Vasco da Gama – Estádio Nabi Abi Chedid

  • Transmissão: SporTV e Premiere / Globoplay

20h30 – Palmeiras x Cruzeiro – Allianz Parque

  • Transmissão: SporTV e Premiere / Globoplay

Programação da Globo hoje (26)

Manhã e Madrugada

  • 04:00 – Comédia Na Madruga I
  • 04:30 – Comédia Na Madruga II
  • 05:10 – Comédia Na Madruga III
  • 05:50 – Santa Missa
  • 06:40 – Globo Repórter
  • 07:30 – Globo Comunidade 
  • 08:00 – Auto Esporte
  • 08:30 – Globo Rural
  • 10:05 – Viver Sertanejo
  • 11:00 – Esporte Espetacular

Tarde

  • 12:30 – Temperatura Máxima: Ghostbusters: Mais Além
  • 14:20 – Domingão Com Huck
  • 15:30 – Bora Pro Jogo
  • 15:45 – Futebol
  • 18:10 – Domingão Com Huck

Noite

  • 20:30 – Fantástico
  • 23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
  • 00:20 – Domingo Maior: Bela Vingança

Madrugada

  • 01:55 – Comédia Na Madruga I
  • 02:35 – Comédia Na Madruga II
  • 03:15 – Comédia Na Madruga III

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

