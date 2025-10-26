Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com quatro jogos ao longo do dia deste domingo (26). Confira onde assistir às partidas da 30ª rodada, ao vivo.
Neste domingo, 26 de outubro de 2025, quatro confrontos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 30ª rodada. A TV Globo exibirá duas partidas ao vivo.
Simultaneamente, às 16h (horário de Brasília), a emissora transmitirá os duelos Botafogo x Santos e Grêmio x Juventude.
A partida entre Grêmio e Juventude terá transmissão da Globo exclusivamente para o estado do Rio Grande do Sul.
Já o confronto entre Botafogo e Santos será exibido para todo o Brasil, exceto para o público do Rio Grande do Sul.
Jogos deste domingo (26)
16h00 – Grêmio x Juventude – Arena do Grêmio
- Transmissão: Globo (RS)
16h00 – Botafogo x Santos – Estádio Nilton Santos
- Transmissão: Globo (exceto RS)
16h00 – São Paulo x Bahia – Morumbi
- Transmissão: SporTV e Premiere
18h30 – Red Bull Bragantino x Vasco da Gama – Estádio Nabi Abi Chedid
- Transmissão: SporTV e Premiere / Globoplay
20h30 – Palmeiras x Cruzeiro – Allianz Parque
- Transmissão: SporTV e Premiere / Globoplay
Programação da Globo hoje (26)
Manhã e Madrugada
- 04:00 – Comédia Na Madruga I
- 04:30 – Comédia Na Madruga II
- 05:10 – Comédia Na Madruga III
- 05:50 – Santa Missa
- 06:40 – Globo Repórter
- 07:30 – Globo Comunidade
- 08:00 – Auto Esporte
- 08:30 – Globo Rural
- 10:05 – Viver Sertanejo
- 11:00 – Esporte Espetacular
Tarde
- 12:30 – Temperatura Máxima: Ghostbusters: Mais Além
- 14:20 – Domingão Com Huck
- 15:30 – Bora Pro Jogo
- 15:45 – Futebol
- 18:10 – Domingão Com Huck
Noite
- 20:30 – Fantástico
- 23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
- 00:20 – Domingo Maior: Bela Vingança
Madrugada
- 01:55 – Comédia Na Madruga I
- 02:35 – Comédia Na Madruga II
- 03:15 – Comédia Na Madruga III
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
